Dayanıklılık temasıyla düzenlenen konferansta, çok sayıda sektör profesyoneli tecrübelerini aktarırken, 3 farklı iyi uygulama örneği de katılımcılarla paylaşıldı. Konferansın açılışında konuşan TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Birinci, “Ekonomik krizler, sürekli değişen beklentiler, üreticilerdeki maliyet baskısı, rekabetçilik ve tedarik zincirindeki kırılmalara karşı yapılan bu mücadelede sadece dayanıklı olanlar ayakta kalacak. Dayanıklılık, kaç kere düştüğünüzü değil, son seferde ayağa kalkıp kalkmadığınızı gösteriyor. Sürdürülebilirlikle desteklenen, sosyal sorumlulukla karşılık bulan, diğer bir taraftan da şirket içi süreçlerde dijital dönüşümün etkin bir şekilde yönetildiği bir dönemi yaşıyoruz. Dayanıklılık kavramı içerisinde problem çözme kabiliyetini de barındırıyor. Daha önce otomotivin alışık olduğu sistem değişti, müşteri beklentilerini artık öngöremiyorsunuz. Bu sebeple de ana sanayiler de tedarik sanayilerinde esnek üretim modelleri kurmaya çalışıyorlar. Biz mümkün olan en hızlı şekilde ihtiyacımızın karşılama pozisyonundayken tabii ki araç üreticileri de bununla ilgili hızlı bir metot geliştiriyorlar. Aslında elektrikli araçlar sadece bir platform değişimi değil, bir uçtan uca tedarik zinciri yönetimi, bir iş modeli değişimi. O yüzden bu değişimi sadece bataryalı, yürüyen 4 tekerlekli bir model olarak görmemeliyiz” dedi.

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD), yeni uygulama ve düzenlemelerin yanı sıra sektördeki değişimin ele alındığı, sektöre örnek olacak çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye otomotiv tedarik sanayinin tek temsilcisi olan TAYSAD, bu yıl 4’üncüsü gerçekleştirilen Tedarik Zinciri Konferansı ile tedarik sanayicileri ile sektörün öncü isimlerini bir araya getirdi. Tedarik zinciri yönetimi alanında yaşanan dönüşüm sürecini ele alan ve “Dayanıklılık” temasıyla gerçekleştirilen etkinlik yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

TAYSAD’ın sloganı çeviklik, dayanıklılık ve rekabetçilik!

Konferansın açılışında konuşan TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Birinci, “Tedarik Zinciri Konferansı, birçok şirketin aynı sorunları benzer ekiplerle, benzer yollardan geçerek çözmeye çalışması, dolayısıyla önemli bir emek israfının ortaya çıkması fikrinden doğdu. Biz bu üreticileri, ortak fikir üreten, değer üreten ekiplerle bir araya getirecek bir platform oluştursak ve bu platformda bilgi paylaşımları olsa, paneller olsa, konuşmacılarımız ilham verse acaba bu dönüşüm sürecini daha hızlı, daha iyi bir şekilde yönetebilir miyiz fikri ile başladık” dedi. Ekonomik krizler, sürekli değişen beklentiler, üreticilerdeki maliyet baskısı, rekabetçilik ve tedarik zincirindeki kırılmalara karşı yapılan bu mücadelede şirketlerden sadece dayanıklı olanların ayakta kalacağını vurgulayan Yakup Birinci, “Dayanıklık, kaç kere düştüğünüzü değil, son seferde ayağa kalkıp kalkmadığınızı gösteriyor. Bizler TAYSAD yönetimi olarak TAYSAD 5.0 sloganıyla çeviklik, dayanıklılık ve rekabetçilik üzerine bir iş modeli oluşturmak üzere iş planımızı yaptık. Bu üç madde birbirinden bağımsız gibi görünse de rekabetçilik aslında dayanıklılığın bir çıktısı oluyor. Bu dönemde karşımızda ekonomik, finansal zorluklar var. Müşteri envanterinde büyük bir değişim var. Sürdürülebilirlikle desteklenen, sosyal sorumlulukla karşılık bulan, diğer bir taraftan da şirket içi süreçlerde dijital dönüşümün etkin bir şekilde yönetildiği bir dönemi yaşıyoruz” diye konuştu.

Elektrikli tedarik zincirinde tüm sistemi değiştirdi!

Dayanıklılık kavramının içerisinde problem çözme kabiliyetinin de olduğunu ifade eden Yakup Birinci, şöyle devam etti: “Yani özünde kendini bilmek, yapabileceklerine odaklanmak önemli bir nokta. Esneklik ise bazen sinirlerinizi zorlayacak seviyeye gelebiliyor. Daha önce otomotivin alışık olduğu sistem değişti. Yani müşteri, ‘ben istediğime, kişisel özelliklerime uygun bir şekilde mümkün olan en hızlı, en süratli bir şekilde sahip olmak istiyorum’ diyor. Dolayısıyla müşteri beklentilerini artık öngöremiyorsunuz. Bu sebeple de ana sanayiler de tedarik sanayilerinde esnek üretim modelleri kurmaya çalışıyorlar. Biz mümkün olan en hızlı şekilde ihtiyacımızın karşılama pozisyonundayken tabii ki araç üreticileri de bununla ilgili hızlı bir metot geliştiriyorlar. Aslında elektrikli araçlar sadece bir platform değişimi değil, bir uçtan uca tedarik zinciri yönetimi, bir iş modeli değişimi. O yüzden bu değişimi sadece bataryalı, yürüyen 4 tekerlekli bir model olarak görmemeliyiz.”

Gümrük süreçlerine işaret edildi!

Açılış konuşmasının ardından konferans, Boğaziçi Ventures Yönetim Kurulu Başkanı Agah Uğur’un “Zor Dönemlerde Dayanıklılık ve Değer Yaratma” isimli sunumuyla başladı. Ardından Dünya Gazetesi Yazarı, Ekonomist Dr. Hakan Çınar, “Dalgalanmalar ve Küresel Tedarik Zincirinin Yeni ekonomisi” isimli paneliyle devam etti. Konferansın öğleden önceki bölümü, Vibracoustic Global Taşıma ve Paketleme Yönetimi Müdürü H. Çağlar Ter’in, “Bir Farkındalık Projesi: Paketleme Süreçlerinde Gizli Kazanımları Ortaya Çıkarmak” isimli “İyi Uygulama Örneği” ile son buldu. 4’üncü Tedarik Zinciri Konferansı’nın öğleden sonraki bölümü TAYSAD Yönetim Kurulu Üyesi Tülay Hacıoğlu Şengül’ün konuşmasıyla başladı. Ardından Cevher Jant Tedarik Süreçleri ve İthalat Lojistik Yöneticisi Kadir Melih Gürsoy, “Dayanıklı ve Sürdürülebilir Tedarik Zinciri için Bir Anahtar: Gümrük Süreçlerinde Kontrolü Ele Almak” isimli iyi uygulama örneğini tanıttı. Konferansın son bölümü ise Arıkan Otomotiv Genel Müdürü Ahmet Arıkan, “Operasyonel Dayanıklılık ERP ve EDI ile Gerçek Zamanlı Takip” isimli iyi uygulama örneği ile başladı. Hybrid Akademi Yapay Zeka Eğitmeni Harun Seyhan’ın “Kırılganlıktan Dayanıklılığa: Hibrit Zekâ” isimli oturumuyla devam eden konferansın son paneli ise Mechanica Yapay Zekâ Teknolojileri Kurucusu ve Genel Müdürü Mine Utkan Çolak’ın “1 StartUp –Yapay Zekâ ile Endüstriyel Dayanıklılık: Üretim Planlama Optimizasyonu ile Esneklik ve Süreklilik” sunumu oldu.

4’üncü Tedarik Zinciri Konferansı’nın sponsorları arasında IAS, Canias, CEVA Lojistik, BENOPLAST, KIZILKAYA ve QOS yer aldı.