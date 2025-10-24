Başkan Kaya, bu büyük tutarı kendi kişisel bütçesinden karşılayarak ödemeyi bizzat gerçekleştirdi.

Bu adım, hem Gençlerbirliği camiasında hem de Türk futbol kamuoyunda büyük takdir topladı. Mehmet Kaya’nın örnek davranışı, kulübün yeniden yapılanma sürecinde “aidiyet, vefa ve inanç” değerlerini ön plana çıkaran yeni vizyonun somut bir yansıması oldu.

“Gençlerbirliği bizim evimiz; yeniden ayağa kalkacağız”

Tarihe geçecek destek kararını duyururken konuşan Başkan Mehmet Kaya, kulübün sadece bir spor kurumu değil, aynı zamanda başkentin simgesi olduğunu vurguladı:

“Gençlerbirliği, Ankara’nın onuru ve geleneğidir. Bu arma için mücadele eden her oyuncu ve çalışan bizim için kıymetlidir. Beşiktaş galibiyeti, inancın ve kulüp ruhunun yeniden doğduğunun göstergesidir. Bugün yapılan ödeme bir jest değil, bu camiaya olan inancımın ifadesidir. Biz, sözle değil eylemle bu kulübü yeniden ayağa kaldıracağız.”

Yönetim kurulundan tam destek

Gençlerbirliği Yönetim Kurulu da Başkan Kaya’nın bu örnek davranışının kulüp kültürüne yön vereceğini belirterek şu açıklamayı yaptı:

“Sayın Başkanımız Mehmet Kaya, göreve geldiği ilk günden itibaren kulübün maddi ve manevi sorunlarını çözme konusundaki kararlılığını ortaya koymuştur. 30 milyon TL’lik bu şahsi destek, yalnızca bir maddi katkı değil; Gençlerbirliği’nin yeniden ayağa kalkacağına olan güçlü bir inancın göstergesidir. Yönetim olarak bu vizyon doğrultusunda sürdürülebilir başarı için kararlılıkla çalışacağız.”

Kulüp kültüründe yeni bir dönem

Mehmet Kaya’nın başkanlığıyla birlikte Gençlerbirliği’nde sadece sportif başarı değil, aynı zamanda kurumsal yapı, altyapı yatırımları ve camia birliği de öncelik haline geldi. Beşiktaş galibiyeti sonrası yapılan prim ödemesi, hem futbolculara hem de taraftarlara moral ve motivasyon aşılayan bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Yeni yönetim anlayışıyla “köklerinden güç alan, geleceğe odaklanan” bir kulüp kimliği inşa eden Gençlerbirliği, Mehmet Kaya liderliğinde Türk futbolunda yeniden söz sahibi olma hedefiyle yoluna devam ediyor.