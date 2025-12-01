Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Basketbol Ligi ana sponsorluğuyla başlayan bu güçlü yolculuk, Kadın ve Erkek Basketbol Millî Takımlar Ana Sponsorluğu ile en üst seviyeye ulaştı.

Türk basketbolundaki bu kapsayıcı destek, 27 Kasım 2025 Perşembe günü A Erkek Millî Basketbol Takımımızın Bosna Hersek ile oynadığı FIBA Dünya Kupası Eleme karşılaşmasıyla yeniden sahaya taşındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla İstanbul’da oynanan millî maçı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak ve spor camiasının önde gelen isimleri birlikte izledi.

FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda Riga’da 12 Dev Adam ruhunun yeniden canlandığı ve Ay-Yıldızlı ekibimizin 93-71 galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşma, yalnızca sahadaki mücadeleyle değil, Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak ile Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu’nun ev sahipliğinde yaşanan güçlü millî birlik atmosferiyle de hafızalara kazındı.

“Türk basketbolunun sigortası” olma vizyonuyla topluma değer üretmeyi sürdürdüklerini söyleyen Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, maç sonrasında yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Yerli ve millî bir marka olarak hem liglerde hem de kadın–erkek millî takımlarımızla Türk basketbolunun yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Ay-Yıldızlı formamızın taşıdığı değere yürekten inanıyoruz. Millî takımımızı desteklemek, Türkiye’nin sigortası olma vizyonumuzun doğal bir yansıması. Bugün sahada ortaya konan mücadele, hepimize büyük gurur verdi. Türk basketbolunun gelişimi için üzerimize düşen sorumluluğu kararlılıkla taşımaya devam edeceğiz ve Türk sporuna desteğimizi kesintisiz sürdüreceğiz. Basketbolun en önemli paydaşlarından biri olarak, Türk sporuna değer katmak, bizim için yalnızca bir sponsorluk değil; toplumsal bir görevdir.”