A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası D Grubu'nda Paraguay ile karşı karşıya geldiği mücadele, Muğla'nın Marmaris ilçesinde tatilcileri gün doğmadan bir araya getirdi.

Marmaris İçmeler'de bulunan Sinpaş Reserve Sahili'nde düzenlenen etkinlikte yüzlerce tatilci, önce sabah namazında saf tuttu, ardından milli maçı dev ekranda hep birlikte izledi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sahilde kurulan özel alanda toplanan katılımcılar, deniz manzarası eşliğinde gerçekleştirilen sabah namazında buluştu. Saat 04.30'dan itibaren alana gelen misafirler, sahile serilen halılar üzerinde saf tutarken, namazın ardından imam eşliğinde A Milli Futbol Takımı için dualar edildi.

Etkinliğin dikkat çeken detaylarından biri ise imamın milli takım formasıyla programa katılması oldu. Katılımcılar tarafından ilgiyle karşılanan bu anlamlı jest, sabahın manevi atmosferine ayrı bir renk kattı.

Namazın ardından yüzlerce tatilci, Türkiye saatiyle 05.00'te başlayan Paraguay-Türkiye karşılaşmasını Sinpaş Reserve tarafından sahilde kurulan platformdaki dev ekrandan takip etti. Kadınların, çocukların ve farklı şehirlerden gelen tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda, maç boyunca tribün atmosferini aratmayan görüntüler oluştu.

Milli takım heyecanının hep birlikte yaşandığı etkinlikte, misafirlere simit, çorba ve çeşitli ikramlar sunuldu. Sabahın huzuru ile milli maç coşkusunu bir araya getiren organizasyon, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Birlik, beraberlik ve ortak değerler etrafında şekillenen etkinlikte, günün ilk saatlerinden itibaren güçlü bir dayanışma ruhu hissedildi.