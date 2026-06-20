DÜZCE (İHA) - Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' buluşmaları kapsamında Nusrettin Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Başkan Özlü, 'Emin olun 3 yılın sonunda Düzce'de asfaltlanmamış hiçbir sokak kalmayacak. Biz hep kalıcı işler yapıyoruz' dedi.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile birlikte gerçekleştirdiği yılın dördüncü vatandaş buluşmasında Nusrettin Mahallesi sakinleri ile bir araya gelerek, talepleri ve sorunları yerinde dinledi. Mahalle sakinlerinin ilgi gösterdiği toplantıda konuşan Başkan Özlü, Nusrettin Mahallesi sakinleri ile bir arada bulunmaktan duyduğu mutluluğu paylaşarak, 'Biz bu mahalleye gelmeden önce bir çalışma yapıyoruz. Mahallemizin bizden ne talepleri var, neyi eksik yapıyoruz. Onları ilgili müdürlerimiz sizinle paylaşacaklar. Akabinde mikrofon sizde. Ne istiyorsunuz, ne talep var, onu dile getireceksiniz. Siz söyleyeceksiniz ki biz eksikleri bilelim. 2024 yılında tekrar aday olduğumda bir kitap hazırladık. Önümüzdeki 5 yıl 64 mahalle için Düzce için 100 proje yapacağız dedik. Kitabı bastırdık, seçimde dağıttık. Bakın bizim dışımızda hiçbir aday böyle bir kitap yayınlamadı. Onlar 100 proje yapamazlar. Anlatırlar, konuşurlar, gezerler tozarlar, türküler söylerler. Sonra da kaybolurlar. Biz hep Düzce'deyiz. Ben ilk belediye başkan adayı gösterildiğimde Düzce'de bazı muhalifler; 'Bu adam Ankara'dan geliyor, Düzce'de kalmaz, hep Ankara'ya gider, Düzce'de evi bile yok' dediler. Bakın aradan 7 yıl geçti. İddia ediyorum. Düzce belediye başkanları arasında bu şehirde kalan, bu şehirde ikamet eden, işinin başında en fazla kalan belediye başkanı benim. Ben tatile bile gitmiyorum, hep işimin başındayım' dedi.

'Alt yapı çalışmaları ile uğraşıyoruz'

Alt yapı ve üst yapı çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini belirten Başkan Özlü, 'Bugünlerde içme suyu, arıtma, kanalizasyon gibi altyapı yatırımları ile uğraşıyoruz. Önümüzdeki kısa zaman içerisinde asfalt programına başlıyoruz. Gerçekten şehrimizde asfalt ihtiyacı olan mahallelerimiz, sokaklarımız var. Bunları tespit ettik, biliyoruz. Asfalt ve kaldırım için ilk aşamada 500 milyon liralık bir bütçe ayırdık. Diyorlar ki; yeter mi? Tabii ki yetmez. Düzce büyüyor. Bu 500'ü yapalım, bu yetmezse ikinci 500, yetmezse üçüncü 500 milyon liralık kaynak ayıracağız. Ama emin olun 3 yılın sonunda Düzce'de asfaltlanmamış hiçbir sokak kalmayacak. Biz hep kalıcı işler yapıyoruz. Bu şehrin çehresini değiştireceğiz, bu şehri güzelleştireceğiz. Çünkü gerçekten burası çok güzel, çok planlı, yüksek katlı yapılaşmaların olmadığı bir şehir. Çok güzel insanlar var. Ben bu şehirle ve sizlerle gurur duyuyorum. Düzce'nin ne derdi, ne sorunu varsa bizim derdimizdir' diye konuştu.

'Yerel yöneticilik kolay bir iş değil'

Başkan Özlü'nün ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, yerel yöneticiliğin kolay olmadığını vurgulayarak, 'Yerel yöneticilik, belediyecilik kolay bir iş değil. Yatırım yapılacaksa, bunun aylarca süren hazırlığı, planlaması, projesi, bütçe oluşturması, uygulanması var. Bunları yönetmek, planlamak ciddi zahmet gerektiren ve hata kabul etmeyen süreçlerdir. Belediyenin en çok zorlandığı yatırımın bütçesi. Bunun için de bakanlıklara gidiyoruz. Hele ki şu içerisinden geçtiğimiz süreçte bu yatırımları sağlamak gerçekten çok zor. DSİ'nin son 3 senedir Karadeniz Bölgesi'nde en çok yatırım yaptığı il Düzce'dir. Şu anda yapacakları ile beraber başlamış oldukları projelerin toplam tutarı 25 milyar lira. Beyköy'de yeni bir arıtma tesisi yapılıyor. Düzce çok gelişiyor, çok büyüyor. Altyapı hizmetlerinin de büyümesi gerekiyor. Mevcut arıtma tesisinin 5 katı büyüklüğünde yeni bir arıtma tesisi inşa ediliyor' dedi.

Başkan Özlü, konuşmaların ardından Nusrettin Mahallesi sakinlerinin istek ve taleplerini dinleyerek, ilgili birim yöneticilerine gereken çalışmaların yapılması konusunda talimat verdi. Program kapsamında Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından çocuklara yönelik sportif, Çocuk Üniversitesi tarafından da yüz boyama etkinlikleri düzenlendi. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.