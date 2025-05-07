Yılın ilk dört ayında 19 otomobil markası satışlarını artırırken, 29 marka düşüş yaşadı. ÖTV avantajlı modellerle BYD, Tesla ve MINI satışlarını yükselten markalar olurken, MG, Leapmotor, Skywell ve Chery gibi Çinli üreticiler kayıp verdi. En çok satılan modellerde ise Renault Clio ilk sıraya yerleşti. Elektrikli otomobillerde ise Togg T10X, 3.537 adetle liderliğini sürdürdü.

Sıfır kilometre araç satışlarındaki bu hareketlilik bankacılık sektörünü de etkiledi. Tüketicilere daha cazip fırsatlar sunmak isteyen bankalar taşıt kredisi faiz oranlarında indirime gitti. 250 bin TL’lik kredi ve 48 ay vadeli ödeme planı üzerinden yapılan hesaplamalara göre, en uygun taşıt kredisi faizi Akbank tarafından sunuluyor.

7 Mayıs 2025 itibariyle en düşük faiz oranlarıyla taşıt kredisi veren 6 banka:

Akbank Faiz oranı: %3,59

Aylık taksit: 13.139 TL

Toplam geri ödeme: 632.097 TL Vakıf Katılım Kar payı oranı: %3,70

Aylık taksit: 13.434 TL

Toplam geri ödeme: 646.075 TL Türkiye İş Bankası Faiz oranı: %3,90

Aylık taksit: 13.976 TL Honda Motosiklet Günleri dördüncü kez kapılarını açıyor

Toplam geri ödeme: 672.118 TL Türkiye Finans Kar payı oranı: %3,99

Aylık taksit: 14.223 TL

Toplam geri ödeme: 683.953 TL Garanti BBVA Faiz oranı: %4,09

Aylık taksit: 14.498 TL

Toplam geri ödeme: 697.185 TL TEB (Türk Ekonomi Bankası) Faiz oranı: %4,19

Aylık taksit: 14.776 TL

Toplam geri ödeme: 710.500 TL

Bankaların sunduğu bu yeni faiz oranları, özellikle sıfır kilometre araç sahibi olmak isteyen tüketiciler için önemli bir fırsat oluşturuyor. Otomotiv sektöründeki canlılık devam ettikçe, kredi rekabetinin daha da artması bekleniyor.