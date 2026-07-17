Açıldığı günden bu yana 180 milyonun üzerinde araç geçişine ev sahipliği yapan Avrasya Tüneli, şehir içi ulaşımda sağladığı zaman tasarrufu, yakıt tüketimindeki azalma, emisyonların düşürülmesi ve trafik güvenliğine katkısıyla ekonomik fayda üretmeye devam etti.

Günlük Ortalama 77 Bin Araç Geçti

2025 yılı verilerine göre Avrasya Tüneli'ni günlük ortalama 77 bin araç kullandı. Bu rakam, sözleşmede öngörülen garanti edilen trafik miktarının yüzde 8 üzerinde gerçekleşti. Garanti sınırını aşan her araç geçişi için elde edilen gelirin yüzde 30'u kamuya aktarıldı.

250 Milyon Saatlik Zaman Tasarrufu

Dokuz yıllık işletme sürecinde kullanıcılarına her geçişte ortalama 77 dakika kazandıran tünel, toplamda yaklaşık 250 milyon saatlik zaman tasarrufu sağladı.

Ayrıca;

304 bin ton yakıt tasarrufu elde edildi.

elde edildi. 139 bin ton karbon emisyonu önlendi.

önlendi. 687 milyon araç-kilometrelik mesafe azalımı sayesinde trafik kaynaklı kaza maliyetleri de önemli ölçüde düştü.

Elektrik Tüketimi Yüzde 80 Azaldı

Avrasya Tüneli, enerji verimliliği alanındaki yatırımlarıyla da dikkat çekti. Yapılan sistem iyileştirmeleri sayesinde yıllık elektrik tüketimi son dokuz yılda yüzde 80 azaltılarak 6,5 milyon kilovatsaat seviyesine indirildi.

Tünel, kullandığı elektriğin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından temin etmeyi sürdürürken, karbon nötr proje statüsünü de korudu. Çatı tipi güneş enerjisi santrali ve su yönetimine yönelik uluslararası sertifikalar da sürdürülebilirlik çalışmalarını destekledi.

Yerli Teknoloji Trafik Akışını Hızlandırdı

Avrasya Tüneli bünyesinde geliştirilen ve Türk patentine sahip "Pacemaker" Hız Düzenleyici Hareketli Aydınlatma Sistemi, tünel içerisindeki ani hız düşüşlerinden kaynaklanan trafik sıkışıklığını yüzde 69, egzoz emisyonlarını ise yüzde 12'ye kadar azalttı.

Sistem sayesinde trafik akışında yüzde 8,5'lik verimlilik artışı sağlanırken, uygulama Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) tarafından "Özel Övgü" ödülüne layık görüldü.

Dünyadaki İlk Projeler Arasında Yer Aldı

Çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) kriterleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren Avrasya Tüneli, kaliteli ve sürdürülebilir altyapı yatırımlarını teşvik eden Blue Dot Network (Mavi Nokta Ağı) Sertifikası almaya hak kazanan dünyadaki ilk projeler arasında yer aldı.