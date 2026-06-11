Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, '(ABD-İran) İki gün önce başlayan karşılıklı saldırıların bir tırmanma riski eğilimi içinde olduğunu görüyoruz. Bu bizi endişelendirmekte. Bir an önce tarafların karşılıklı taarruzlarını, saldırılarını durdurup müzakere masasına dönmeleri ve bitirmeye yaklaştıkları metni bitirmelerini tavsiye ediyoruz. Çalışmalarımız, çabalarımız da bu yönde. Savaşın tırmanmasının, gerilim artmasının, yeniden topyekun savaş ortamına dönülmesinin hiç kimseye bir faydası olmadığını hep beraber gördük' dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sofya ziyareti kapsamında Bulgaristan Dışişleri Bakanı Velislava Petrova-Chamova ile görüştü. Bakan Fidan ve mevkidaşı daha sonra basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan, Bulgaristan'ı bir kez daha ziyaret etmekten memnuniyet duyduğunu aktararak, 'Bulgaristan ile derinleşen stratejik ortaklığımızın bir sonucu olarak hem ikili hem de çok taraflı gündemimiz oldukça yoğun. Sınır güvenliğinden enerjiye, ulaştırmadan ticarete kadar her alanda birbirini doğrudan tamamlayan iki komşu ve müttefik olarak hareket etmekteyiz. Türkiye-Bulgaristan ortaklığı güçlendikçe bölgemiz de kazançlı çıkmaktadır' dedi. Dün Bulgaristan'ın ev sahipliğinde Sofya'da tertiplenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen katıldığını kaydeden Bakan Fidan, 'Zirve vesilesiyle bölgemizin geleceğine dair oldukça verimli toplantılar ve ikili görüşmeler gerçekleştirdik' dedi.

'Bulgaristan'la ortak bir tarihimiz, güçlü beşerî bağlarımız mevcut'

'Balkanlar Türkiye'nin derin tarihi bağları ve köklü dostlukları bulunan bir coğrafyadır' diyen Bakan Fidan, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

'Bu coğrafyada kalıcı istikrar ve refahın yolu bölge ülkeleri arasındaki iş birliğinin ve diyaloğun güçlendirilmesinden geçmektedir. Bölgesel gündemimizi ele almak için değerli bir zemin sunan dünkü zirvede de bu anlayış öne çıkmıştır. Bu çerçevede bölgesel konuların bölgesel sahiplenme anlayışıyla çözülmesi gerektiği hususunu bilhassa vurguladık. Bugün ise Sofya'daki ikinci günümde Dışişleri Bakanı Petrova'yla görüşmelerimizle ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele alma imkânımız oldu. Gün içerisinde Cumhurbaşkanı Yotova ve Başbakan Radev tarafından da kabul edileceğim. Bulgaristan'la karşılıklı ziyaretlerin artırılması ve mevcut iş birliğinin daha da derinleştirilmesi konusunda hemfikiriz. Bulgaristan'la ortak bir tarihimiz, güçlü beşerî bağlarımız mevcut. Bulgaristan Türkleri ve Müslümanları bu bağların pekiştirilmesinde müstesna bir rol oynamaktadır. Soydaşlarımızın Bulgaristan'ın siyasi, iktisadi, beşerî, kültürel, ilmî ve sanatsal hayatına yaptıkları katkılar bizleri gururlandırmakta. Bu düşünceyle tarihi ve kültürel mirasımızın korunması ve gelecek nesillere aktarılmasına yönelik karşılıklı adımların dostluk bağlarımızı daha da güçlendireceğine yürekten inanıyoruz'

'Kapıkule'nin kuzeyinde yeni bir sınır kapısı inşa etme yönündeki ortak irademizi teyit ettik'

Bugün yapılan görüşmede sınır güvenliği, ulaştırma ve lojistik konularında stratejik bir perspektif ortaya konduğunu kaydeden Bakan Fidan, 'Düzensiz göç başta olmak üzere sınır güvenliğimizi ilgilendiren ortak tehditlerle mücadeleye önümüzdeki dönemde de taviz vermeden devam edeceğiz. Bağlantısallık ve ulaştırma alanları da iş birliğimizin önemli bir boyutunu oluşturmakta. Bu alanlardaki altyapımız ülkelerimizin yanı sıra bölgemiz, Orta Koridor ve Avrupa'nın tedarik zincirleri için de kritik önem taşımaktadır. Bu çerçevede Avrupa'nın en yoğun sınır kapısı olan Kapıkule'nin kuzeyinde yeni bir sınır kapısı inşa etme yönündeki ortak irademizi teyit ettik. Sınır kapılarımızdaki kapasitenin artırılması ve bölgesel bağlantısallığı güçlendirecek karayolu ve demiryolu projeleri üzerinde de görüş alışverişinde bulunduk. Yaz aylarında Avrupa'dan ülkemize seyahat edecek vatandaşlarımızın sınır geçişlerinin sorunsuz şekilde sağlanabilmesi için Bulgaristan makamlarının verdiği desteğe müteşekkiriz. Bağlantısallık vizyonumuzun kritik bir boyutunu da enerji güvenliği oluşturmaktadır. Enerji alanında her geçen yıl genişleyen, çeşitlenen ve derinleşen ilişkilerimiz mevcut. Türkiye Petrolleri bu yıl Bulgaristan'ın münhasır ekonomik bölgesinde yer alan Han Tervel sahasında petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına başlıyor' ifadelerini kullandı.

'2025 yılında ticaret hacmimiz 8.4 milyar euroyu aşmış durumda'

Geçtiğimiz yıl Bakü'de, Azerbaycan ve Gürcistan'ın da katılımıyla imzalanan yeşil elektrik iletimi ve ticareti alanında iş birliğine dair mutabakat zaptı enerji arz güvenliği bakımından önem taşıdığını dile getiren Bakan Fidan, 'Keza geçen yıl imzaladığımız elektrik ve enerji verimliliğinde iş birliği mutabakat zaptı sayesinde Bulgaristan'la enerji alanındaki iş birliğimize ivme kazandırıyoruz. Enerji ve ulaştırma alanlarında güçlenen iş birliğimiz ikili ticaretimize de doğrudan yansımakta. 2025 yılında ticaret hacmimiz 8.4 milyar euroyu aşmış durumda. İş insanlarımızın Bulgaristan kurumlarıyla ortaklaşa düzenlediği, Balkanlar'daki iş çevrelerini bir araya getiren Beşinci Balkan Forumu Bansko şehrinde yarın gerçekleştirilecektir. Bu kıymetli forumun da ekonomik iş birliğimize katkı sunmasını temenni ediyoruz. Bütün bu ekonomik kazanımların kalıcılığı ancak bölgesel güvenliğin tavizsiz biçimde tahkim edilmesiyle mümkündür. Bu anlayışla görüşmelerimizde başta Karadeniz güvenliği ve Ortadoğu'daki gelişmeler olmak üzere bölgesel meseleleri de kapsamlı biçimde değerlendirdik. Bulgaristan'la askerî ilişkilerimizi NATO bünyesinde ve ikili düzeyde derinleştirirken bölgesel girişimler bağlamında da somut adımlar atmaktayız. Bulgaristan ve Romanya'yla tesis ettiğimiz Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu, seyrüsefer emniyetinin tesisinde Karadeniz'de önemli bir misyon üstlenmektedir. Hâlihazırda komutasını üstlendiğimiz görev grubunun faaliyetlerini daha da ileri taşımakta kararlıyız. Karadeniz güvenliğinin uzun vadede teminatı ise şüphesiz kuzeyimizde devam eden savaşın sona erdirilmesidir. Rusya'yla Ukrayna arasında barışın tesis edilmesini bölgemizin huzuru için elzem görüyoruz. Türkiye olarak taraflara bu yönde etkin desteğimizi sunmaya devam edeceğiz. Beklentimiz en kısa sürede uluslararası hukuka dayanan kalıcı ve adil bir barışa ulaşılmasıdır' ifadelerini dile getirdi.

'Türkiye'nin hak ettiği yeri almadığı bir Avrupa mimarisinin eksik kalacağı ve krizlerle başa çıkma kapasitesinin zayıflayacağı açıktır'

Ayrıca Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinin de ele alındığını aktaran Bakan fidan, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

'Bölgemizi ve dünyayı sarsan çok boyutlu krizler, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin stratejik ve vazgeçilmez doğasını tüm açıklığıyla gözler önüne sermektedir. Türkiye'nin hak ettiği yeri almadığı bir Avrupa mimarisinin eksik kalacağı ve krizlerle başa çıkma kapasitesinin zayıflayacağı açıktır. Avrupa Birliği'nin ekonomik geleceği, rekabet gücünü artırmasına, dayanıklılığını pekiştirmesine ve yakın coğrafyasında tedarik zincirlerini yeniden kurabilmesine bağlıdır. Bu çerçevede Türkiye'yle ekonomik entegrasyonun derinleştirilmesi Avrupa Birliği için stratejik bir gerekliliktir. Avrupa Birliği'nin savunma ve güvenlik girişimlerinin, güçlü bir NATO müttefiki olan ve Avrupa'nın güvenliğine katkıda bulunan Türkiye'nin de dâhil edildiği kapsayıcı bir anlayışla yürütülmesi elzemdir. Bu bağlamda Türkiye'nin AB üyelik sürecine Bulgaristan'ın sağladığı değerli desteği de takdirle karşılıyoruz'

'İki ülke arasındaki Radev'in kurduğu hükümet ile büyük bir fırsat alanı olduğunu düşünüyorum'

Basın mensuplarının Bulgaristan'da uzun süre sonra tek parti hükümeti kurulması ve bu yeni dönemdeki iki ülke ilişkilerine yönelik yanıtlayan Bakan Fidan, 'Türkiye-Bulgaristan tarihi, kültür, coğrafi olarak her türlü manada birbirinin devamı niteliğindedir. Dolayısıyla aramızdaki iş birliğini modern zamanlarda da en üst düzeye taşımak sorumlu makamlardaki bizler için bir ödemdir. Cumhurbaşkanımızın bu konudaki iradesi son derece nettir. Bulgaristan'la ilişkilerimizi mümkün olan en üst düzeye çıkarma arzusundayız. Enerji güvenliğinden bağlantısallığa, turizme, eğitime, teknolojik iş birliğine, alt yapı yatırımlarına varana kadar ismini veremeyeceğim bir çok alanda muazzam iş birliği faaliyeti devam etmekte. Bunlar potansiyel değil var olan realize edilen alanlar ve bunları daha ileriye taşımak gerekiyor. Belli bir dönem Bulgaristan'daki art arda gelen seçimlerden dolayı siyasi istikrarın sorun olduğu ve uzun dönem projeleri çok fazla yatırım yapılamadığı gerçek oldu ama elimizden gelen iyi işbirliğini Bulgar makamları iğle devam ettirdik. Son seçimlerden sonra Bulgaristan'da Radev'in Başbakanlığında yeni hükümet var. Bu hükümetin getirdiği siyasi istikrar, Bulgar halkının tercihi bu yönde oldu, devam edecek süreklilik ile iki ülke arasındaki var olan iradenin somut projelerle hayata daha kolay dönebileceğine inanıyorum. İki ülke arasındaki Radev'in kurduğu hükümet ile büyük bir fırsat alanı olduğunu düşünüyorum' yanıtını verdi.

'(ABD-İran) Bitirmeye yaklaştıkları metni bitirmelerini tavsiye ediyoruz'

Bakan Fidan, ABD- İran müzakerelerine yönelik ise 'Son birkaç güne kadar müzakerelerde olay bazı cümlelerde kalmıştı. Artık o kelimelerin de tamamlanmasıyla bir anlaşmaya ulaşılacağı konusunda hepimizin kanaati oluşmuştu. Ama iki gün önce başlayan karşılıklı saldırıların bir tırmanma riski eğilimi içinde olduğunu görüyoruz. Bu bizi endişelendirmekte. Bir an önce tarafların karşılıklı taarruzlarını, saldırılarını durdurup müzakere masasına dönmeleri ve bitirmeye yaklaştıkları metni bitirmelerini tavsiye ediyoruz. Çalışmalarımız, çabalarımız da bu yönde. Savaşın tırmanmasının, gerilim artmasının, yeniden topyekun savaş ortamına dönülmesinin hiç kimseye bir faydası olmadığını hep beraber gördük. Ne kadar zor olsa da, sinir tüketici olsa da müzakerelerin nihai noktaya taşınması bir amaç olmalı. Bunu bitirmeliler' dedi.