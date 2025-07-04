150 bin dönüm ekili alan ile Türkiye'nin karpuz ihtiyacının yüzde 30'unu tek başına karşılayan Adana'da hasat sürüyor. İlk turfanda hasatta 20-24 liradan alıcı bulan tescilli Adana karpuzunun kilosu tarlada 2 buçuk liraya kadar geriledi. Ürünlerini ucuza satmak istemeyen bazı çiftçiler, traktörle karpuz bahçelerini sürdü. Tarlada 2 TL'ye kadar düşen karpuzun marketlerde kilogram fiyatının 9 ila 12 TL arasında olduğu görüldü. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, belediyelere çağrıda bulunarak, bu karpuzların hasat edilerek halka ücretsiz dağıtılması önerisinde bulundu.



"Hasat bollaştı, fiyatlar düştü"

Karpuz fiyatlarının dip seviyeye ulaştığını belirten Doğan, "Ülkemizin en erkenci karpuzları Adana'da yetiştirilmekte. Bu yıl Türkiye karpuzunun yüzde 30'u Adana'da yetiştirildi. İlk hasatta kilosu 20-24 liradan satıldı. Ancak haziran ayının ortalarından sonra karpuz fiyatları düştü. Şu anda en iyi karpuz tarlada 2,5 liradan satılıyor. Çekirdeksiz karpuzlar da 7 liradan alıcı buluyor. Çekirdeksiz karpuz masraflarını kurtarıyor ama diğer karpuzlar tarlada kaldı. Havalar ısındığı için Türkiye'nin birçok ilinde hasat başladı. Birçok ilde hasat sürdüğü için fiyatlar çok düştü" ifadelerini kullandı.



"Belediyeler karpuzları halka dağıtmalı"

Hem üreticileri hem de belediyeleri uyaran Doğan, "Bazı çiftçilerimiz karpuzlarını atıyor, bazıları ise tarlalarını sürüyor. Bu karpuzlar aslında nimet, sürülmemeli, halka dağıtılmalı" dedi. Doğan şöyle devam etti:

"Ülkemizde 81 il ve 900'den fazla ilçe var. O illerimiz ve ilçelerimizdeki belediye başkanları çiftçimizin karpuzunu alıp, hiç karpuz yemeyen vatandaşlara dağıtmalı. Öyle olursa eğer çiftçimiz rahatlayacak. Belediyeler karpuzları alıp dağıtsa belki fiyatlar 5-6 liraya yükselecek. Öyle olunca da çiftçimizin masrafları çıkacaktır" diye konuştu.