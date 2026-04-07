Bu iş birliği kapsamında Tam Birlik Tarım’ın yaygın bayi ağı ve saha gücü, Team Finans’ın teknoloji destekli finansman altyapısı ile entegre edilerek üreticilere daha hızlı ve erişilebilir çözümler sunulacak. Tarım değer zincirinin farklı halkalarına dokunan bu model ile hem üreticilerin finansmana erişimi kolaylaşacak hem de sektörde sürdürülebilir büyümenin desteklenmesi amaçlanıyor.

İş birliğine dair açıklamalardan bulunan Tam Birlik Tarım Genel Müdürü Tolga Yücel, “Tam Birlik Tarım olarak, üreticilerimiz ve bayilerimizin finansmana erişimini kolaylaştırmayı temel önceliklerimizden biri olarak görüyoruz. Team Finans ile hayata geçirdiğimiz iş birliği sayesinde, çiftçilerimize işletme sermayesi konusunda daha fazla alternatif sunarak finansman kaynaklarını çeşitlendirmiş bulunuyoruz. Bu sayede üreticilerimiz ve bayilerimiz, hızlı, şeffaf ve tamamen dijital bir süreç üzerinden ihtiyaç duydukları finansmana kolaylıkla ulaşabilecekler. Bu iş birliği yalnızca finansmana erişimi kolaylaştırmakla kalmayıp, aynı zamanda tarımda sürdürülebilirlik ve verimliliğin güçlenmesine de katkı sağlayan önemli bir adım niteliğindedir. Hedefimiz; teknoloji ile finansı buluşturarak üreticilerimizin yanında yer almak ve tarım ekosistemine uzun vadeli değer kazandırmaktır” dedi.

Team Finans Kurucusu Esad Köroğlu ise, “Tarımda finansmana erişim, üretimin sürdürülebilirliği ve gıda güvenliğinin sağlanması açısından hayati bir öneme sahiptir. Team Finansman olarak, Tam Birlik Tarım’ın sahadaki güçlü ticari yapısını; hızlı, esnek ve veri temelli finansman çözümlerimizle birleştirerek üreticiye doğrudan değer sunuyoruz. Bu iş birliği sayesinde çiftçilerimizin ihtiyaçlarına daha etkin ve erişilebilir çözümler geliştirmeyi amaçlıyoruz.

Aynı zamanda yalnızca finansman sağlamakla yetinmeyip, finansal mühendislik gücümüzle desteklenen; kurumsal yatırımcılar için de cazip fırsatlar sunan, tarım değer zincirinin tamamını kapsayan sürdürülebilir ve ölçeklenebilir bir finansal yapı oluşturmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Gerçekleştirilen bu iş birliği ile tarım sektöründe finansmana erişimin kolaylaştırılması, üretim sürekliliğinin desteklenmesi ve sektörün daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşması amaçlanıyor.