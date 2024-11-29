Yüksek lisans eğitimini ABD’nin New York Eyalet Üniversitesi'nde denizcilik üzerine yapan Havlioğlu, sektör kariyerine de yine New York’ta bir lojistik şirketinde İhracat Uzmanı olarak başladı. 2010 yılında Türkiye’ye dönen Havlioğlu, Borusan Lojistik ve EvoLog Lojistik şirketlerinde Deniz yolu Taşımacılığı departmanlarında yöneticilik yaptı.

Son olarak Mitlog Logistics’in kurucuları arasında yer alan Havlioğlu, şirketin ABD’deki yapılanmasının da başında yer alıyordu.

Selim Altay Havlioğlu'nun yöneteceği Talay Logistics Hava ve Deniz Yolu ekibi, kimya, otomotiv, tekstil ve gıda gibi sektörlere özel çözümler sunarak genel yük, proje kargo ve tehlikeli madde gibi farklı yük türlerinin taşınmasında hizmet sunuyor.

Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB)’in 2023 yılı İhracat Şampiyonları listesinde 5. sırada yer alan Talay Logistics, yeni yapılanmasıyla hava ve deniz yolu taşımalarında da çıtayı bir üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.