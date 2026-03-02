Avdagiç, Türkiye’nin gelişmeler karşısında ekonomik anlamda güçlü bir duruş sergilediğini belirterek, “Türkiye bu konuda stres sınavını başarıyla geçti” dedi.

Barselona’da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi (MWC 2026) kapsamında İTO’nun milli katılım organizasyonunda konuşan Avdagiç, hafta sonu itibarıyla piyasalara yönelik gerekli tedbirlerin alındığını ifade etti.

“Felaket tellallarına rağmen sınırlı düşüş yaşandı”

Borsa açılışı öncesi tüm hazırlıkların tamamlandığını dile getiren Avdagiç, şunları kaydetti:

“Felaket tellallarının anonslarına karşın piyasada sınırlı bir düşüş oldu. Borsada beklentiler çerçevesinde piyasa rakamları ortaya çıktı. Gelişmiş ülke borsalarını da yakından takip ediyoruz. Türkiye bu süreçte dayanıklılığını ortaya koydu.”

Yaşanan gelişmelerin anlık olmadığını vurgulayan Avdagiç, hükümetin süreci tecrübe ve kararlılıkla yönettiğini söyledi. İş dünyasına da itidal çağrısında bulunan Avdagiç, spekülatif söylemlerden uzak durulması gerektiğini belirtti.

“İş dünyası sorumluluk bilinciyle hareket etmeli”

Piyasa istikrarının korunmasının önemine dikkat çeken Avdagiç, “Bireyler ve şirketler olarak hükümetin aldığı tedbirleri dikkate alarak genel dengeleri bozacak adımlardan kaçınmamız gerekiyor. Sorumluluk bilinciyle hareket etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

“Türkiye bir istikrar adası”

Türkiye’nin dış politikadaki dengeli yaklaşımının sonuç verdiğini ifade eden Avdagiç, şu değerlendirmede bulundu:

“Haritaya baktığımızda güneyimizin ve kuzeyimizin çatışmalarla çevrili olduğunu görüyoruz. Cumhurbaşkanımızın riyasetinde yürütülen dış politika sayesinde Türkiye, askeri gücü ve diplomasi kabiliyetiyle bir istikrar adası olarak yoluna devam ediyor. Bu çok kıymetli.”

Petrol fiyatları değerlendirmesi

Enerji piyasalarına da değinen Avdagiç, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası ülkelerin enerji depolama kapasitelerini artırdığını hatırlattı. Ani şoklara karşı tüketici ülkelerin daha hazırlıklı olduğunu belirten Avdagiç, petrol fiyatlarındaki yükselişin yüzde 10 bandında kalmasının felaket senaryolarını şimdilik boşa çıkardığını ifade etti.