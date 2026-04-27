Edirne’de uzun yıllardır esnaflık yapan ve çevrede “kurabiyeci dede” olarak tanınan Arif Meriç, bankaların kredi kartı işlemlerinde uyguladığı POS komisyon oranlarına tepki gösterdi. Kartlı ödemelerde yüzde 2 ila 3 arasında değişen kesintilerin esnafın kazancını doğrudan etkilediğini belirten Meriç, bu yükün kaldırılması gerektiğini dile getirdi.

POS cihazlarının maliyetinin büyük ölçüde esnaf tarafından karşılandığını vurgulayan Meriç, “Cihazı biz alıyoruz, sarf malzemesini biz temin ediyoruz. Ama ödeme tahsil ederken bankaya komisyon ödüyoruz. Bu durum adil değil” dedi.

Komisyon kesintilerinin müşteri ile esnaf arasında da sorunlara yol açtığını ifade eden Meriç, kartlı ödemelerde yaşanan “kesinti” tartışmalarının alışverişi olumsuz etkilediğini söyledi. “Müşteriyle pazarlık yapmak zorunda kalıyoruz. Komisyon sıfır olsa bu durum ortadan kalkar” diye konuştu.

Kartlı ödeme sistemlerinin yaygınlaşmasının ekonominin kayıt altına alınmasına katkı sağlayacağını da belirten Meriç, özellikle kamu bankalarına çağrıda bulundu. Meriç, “Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası öncülük ederse bu sorun çözülebilir. Kartlı ödeme arttıkça vergi kaybı da azalır” ifadelerini kullandı.

Öte yandan bankaların düşük komisyon karşılığında sunduğu uzun vadeli ödeme seçeneklerini de eleştiren Meriç, esnafın nakit akışının bu tür gecikmeleri kaldırmadığını belirtti. “Sıfır komisyon deniyor ama 45 gün bekleme şartı var. Esnafın böyle bir lüksü yok. Toptancı ödemesini hemen istiyor” dedi.

Esnafın artan maliyetler karşısında zaten zorlandığını dile getiren Meriç, POS komisyonlarının kaldırılmasının hem esnaf hem tüketici hem de ekonomi için kazanım sağlayacağını savundu.