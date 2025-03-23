Araba pazarında araçlarını satışa çıkaran Suriyeliler, ülkesine dönmeden önce Ramazan Bayramı'nı Suriye'de yaşamak istiyor. Birçok Suriyeli, araçlarını piyasanın çok altında bir fiyata satmayı göze alarak, satış işlemlerini hızlıca tamamlamak istiyor.

"Arabayı 135 Bin TL'ye Aldım, Şimdi 80 Bin TL'ye Satıyorum"

3 haftadır araç satmaya gelen ve aracını satmak için uğraşan Halit Mebas, "2013 yılında Suriye’den Türkiye’ye geldim. Burada inşaat ve kaynak işleri gibi farklı alanlarda çalıştım. Şimdi ise arabamı satıp, Ramazan Bayramı’nı Suriye’de geçirmek istiyorum. Araba pazarına geliyorum ama müşteri bulmak zor. Arabamı 135 bin TL'ye aldım, şimdi ise 80 bin TL'ye satıyorum. Araba piyasası çok düşük, ama bir an önce satıp ülkeme dönmek istiyorum" dedi.

"Bayram İçin Ülkeme Ziyarete Gitmek İstiyorum"

Başka bir araba satıcısı olan Muhammed Sabbah ise 2012 yılında Suriye'deki savaştan kaçıp Türkiye'ye geldiğini belirtti. Hatay'da 12 yıldır yaşayan Sabbah, "İki arabam var ve birini satmaya çalışıyorum. Burada kalmak istemiyoruz ama bayramda ülkeme gitmek istiyorum. Ancak, Türkiye'den izinsiz gitmek mümkün değil. Arabalarımızın değeri oldukça düşmüş durumda. Arabamın değeri şu an yaklaşık 1 milyon TL, ancak 900 bin TL'ye satmayı kabul ediyorum" şeklinde konuştu.

"Arabayı Yarı Fiyatına Satıp Şam’a Gideceğim"

Ahmet Hamour, 7 yıl önce Suriye'den Türkiye'ye geldiğini ve serbest çalışarak yaşamını sürdürdüğünü ifade etti. Hamour, "Arabamı 120 bin TL'ye aldım, ancak şimdi yarı fiyatına satıyorum. Savaş bitti, Şam'a dönmek istiyorum. Arabamı sattıktan hemen sonra ülkeme döneceğim" dedi.

Hatay'da her geçen hafta sayıları artan Suriyeliler, araçlarını satmak için araba pazarına gelmeye devam ederken, düşük fiyatlarla satış yaparak ülkelerine dönmek için son adımlarını atıyorlar. Bu durum, hem araba piyasasında hem de Suriyelilerin Türkiye'deki geleceği ile ilgili soru işaretleri yaratıyor.