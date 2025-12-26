Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Humus kentinde bulunan bir caminin hedef alındığı saldırının çok sayıda masum sivilin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açtığı belirtilerek, “Bu korkakça terör eylemi, insani ve ahlaki değerlere açık bir saldırıdır” denildi. Açıklamada, söz konusu saldırının Suriye halkı arasında güvenliği ve istikrarı bozmayı, kaos yaymayı amaçlayan umutsuz girişimlerin bir parçası olduğu ifade edildi.

“Bu Suçlar Kararlılığımızı Zayıflatamayacak”

Suriye’nin terörizmin her türü ve biçimiyle mücadeledeki kararlı tutumunun altı çizilen açıklamada, bu tür suçların Suriye devletinin güvenliği tesis etme, vatandaşları koruma ve saldırılara karışanları adalet önüne çıkarma yönündeki çabalarını engelleyemeyeceği vurgulandı.

Hayatını Kaybedenlere Taziye, Yaralılara Şifa Dileği

Dışişleri Bakanlığı, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziyelerini iletirken, yaralılara acil şifalar diledi. Açıklamada, mağdur ailelerle tam dayanışma içinde olunduğu belirtilerek, Allah’tan sabır ve metanet temennisinde bulunuldu.

Humus’ta Camiye Saldırı

Öte yandan, Humus’un Vadi Ez-Zeheb Mahallesi’nde bulunan İmam Ali bin Ebu Talib Camii’nde bugün meydana gelen patlamada 5 kişinin hayatını kaybettiği, 21 kişinin de yaralandığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.