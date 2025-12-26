Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Türkiye genelindeki camilerde okunan Cuma hutbesinde, “Kimliğimiz geleceğimizdir” başlığıyla önemli mesajlar verildi. Hutbede, milletlerin tarih sahnesindeki varlığını kendi kimliğiyle sürdürdüğü hatırlatılarak, kimlik kaybının toplumları yozlaşmaya sürüklediğine dikkat çekildi.

“Toplumları Ayakta Tutan En Önemli Unsur Kimliktir”

Cuma namazı öncesinde okunan hutbede, her toplumun kendine özgü bir kimliği olduğu vurgulanırken, milletlerin birlik ve beraberliğini sağlayan temel unsurlardan birinin Müslüman kimliği olduğu ifade edildi. Kimliğin; rahmet, merhamet, adalet ve iyilik değerleri üzerine inşa edildiği belirtildi.

Yeni Yıl Gecelerine Dikkat Çekildi

Hutbede, yaklaşan yeni yıl öncesinde vatandaşlara uyarılarda bulunularak, yılbaşı gecelerinin piyango, şans oyunları ve alkol tüketimiyle özdeşleştirilmemesi gerektiği ifade edildi. Bu tür alışkanlıkların Müslüman kimliğiyle bağdaşmadığına vurgu yapıldı.

“Tarih sahnesinden silinen milletlerin, önce yabancı kültürlerin etkisi altına girdiği, ardından kendi kimliğine yabancılaştığı” hatırlatılan hutbede, yeni yıl kutlamalarının inanç ve kültürle örtüşmeyen eğlencelere dönüşmemesi gerektiğinin altı çizildi.

“Hayatımızdan Eksilen Günlerin Sessiz Şahididir”

Hutbede yer alan mesajlarda, zamanın kıymetine dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

“Takvimden kopardığımız her yaprak, hayatımızdan eksilen bir günün sessiz şahididir. Yeni bir miladi yıla girerken, ömür sayfamızdan bir yılı daha geride bırakmış olacağız.”

Yeni yıl sürecinin; alkol tüketilen, kumar ve piyango oynanan, inançta ve kültürde yeri olmayan sembollerle donatılan bir döneme dönüştürülmemesi gerektiği vurgulandı.

“Ömür Nimeti Paha Biçilmez Bir Hazinedir”

Hutbenin sonunda, Müslümanlara ömür nimetinin her anının değerli olduğu hatırlatılarak, bugüne kadar nasıl yaşandığının muhasebesinin yapılması ve hayatın ahiret bilinciyle şekillendirilmesi çağrısında bulunuldu. Ölüm ve hesap gerçeğinin uzak değil, insana çok yakın olduğu ifade edildi.