Süratli, kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışı ile sektörün güçlü oyuncuları arasında yer alan Sürat Kargo, müşterilerine daha esnek, hızlı ve kolay çözümler sunmak için yeni teknolojileri ve iş birliklerini, iş süreçlerine entegre etmeye devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye genelinde 1000’in üzerinde akıllı teslimat cihazı bulunan PUDO ile önemli bir iş birliği başlatan Sürat Kargo, müşterilerinin, e-ticaret iade süreçlerini de hızlandırdı.

PUDO ile yapılan iş birliği ile Sürat Kargo müşterileri artık, e-ticaret iadelerinde şubeye gitmeden, 7/24 hizmet veren PUDO noktaları üzerinden kolaylıkla gerçekleştirebiliyor.

E-TİCARET İADELERİ PUDO ARACILIĞI İLE YAPILABİLİYOR

Sürat Kargo, PUDO iş birliğiyle e-ticaret iadelerinde önemli bir kolaylık sağladı. Daha önce yalnızca şubeye gidilerek ya da adresten alım seçeneğiyle gerçekleştirilen iadeler, artık PUDO cihazları aracılığıyla yapılabiliyor.

Müşteri, kargosunu kendisine en yakın PUDO cihazına bıraktığında sistem otomatik olarak güncelleniyor, kurye paketi alarak şubeye ulaştırıyor ve iade süreci hızla tamamlanıyor. Bu hizmet, şu anda Sürat Kargo aracılığıyla taşınan ve kodlu iade altyapısı ile çalışan e-ticaret gönderilerini kapsıyor.

Müşterilerin PUDO noktalarını daha kolay görebilmeleri için Sürat Kargo web sitesinde de düzenleme yapıldı. “En Yakın Şube” bölümü, “En Yakın Sürat Kargo” olarak güncellenirken; kullanıcılar bu bölümden “Şube”, “Esnaf Noktası” ve “PUDO Cihazları”nı filtreleyerek hem harita üzerinden hem de liste halinde görüntüleyebiliyor.

“MÜŞTERİLERİMİZİN HAYATINI KOLAYLAŞTIRIYORUZ”

PUDO ile yapılan iş birliği ile hizmet ağlarının daha da genişlediğini ifade eden Sürat Kargo Genel Müdürü Cem Oğuz, “Kargo sektöründe, e-ticaret hacmi her geçen gün büyüyor. Biz de müşterilerimizin taleplerine en iyi şekilde yanıt vermek hedefi ile onların hayatını kolaylaştıran, zaman kazandıran yenilikçi çözümler geliştirmeyi önceliğimiz olarak görüyoruz. PUDO ile attığımız bu adımla birlikte müşterilerimiz; e-ticaret iadelerini 7/24 hizmet verebilen binlerce PUDO noktasından hızlı ve kolaylıkla gerçekleştirebiliyor. Önümüzdeki dönemde, esnaf noktalarındaki süreçlerin daha sistematik hale getirilmesi ve bu noktaların sayısının için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda iş birliği sağlanacak firmalar ile görüşmelerimiz devam ederken, AVM’ler de dahil olmak üzere çeşitli esnaf noktalarındaki hizmet ağımızı yaygınlaştırmayı hedefliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.