CDA Lojistik’te Uluslararası Taşımalardan Sorumlu Genel Müdür olarak lojistik sektöründe çok yönlü tecrübesi ve başarılı yöneticilik geçmişiyle tanınan Enver Deliktaş getirildi. Sektörde üstlendiği kritik görevlerle dikkati çeken Deliktaş, son olarak Akar Lojistik bünyesinde Genel Müdür olarak görev yapıyordu.

Lojistik alanındaki uzmanlığını, İstanbul Üniversitesi’nde tamamladığı Yüksek Lisans eğitimiyle akademik zemine oturtan Enver Deliktaş, Troyka Uluslararası Nakliyat, Mark Multimodal ve Akar Lojistik’teki kariyer yolculuğunda operasyonel ve yönetimsel kritik roller üstlendi. Deliktaş, bu süreçte yurt içi ve yurt dışında, Pazarlama Yöneticiliğinden Operasyon Direktörlüğüne ve Genel Müdürlüğe uzanan görevlerde üst düzey yöneticilik yetkinliklerini başarıyla sergiledi.

CRM, Satış, Pazarlama, Operasyon, Ekip Yönetimi, Maliyet Analizi, Tedarik Zinciri, Kara Yolu Taşımacılığı, Dorse Taşımacılığı, İntermodal Taşımacılık, İş Geliştirme ve Finans Yönetimi alanlarında birikimi bulunan Deliktaş, CDA Lojistik Uluslararası Taşımalardan Sorumlu Genel Müdür olarak şirketin tüm taşıma operasyonlarına ve buna bağlı süreçlere liderlik edecek.