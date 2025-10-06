Volvo Trucks, Avrupa’nın en önemli bağımsız tüketici test kuruluşlarından Euro NCAP’te bir kez daha maksimum güvenlik puanı olan 5 yıldız aldı. Euro NCAP’in ağır ticari kamyonlar için gerçekleştirdiği ilk güvenlik testi 2024 sonunda yapılmış ve “Filo Segmenti”ne odaklanmıştı. Bu testlerde yalnızca Volvo FH Aero ve Volvo FM modelleri 5 yıldız almayı başarmıştı. Volvo Trucks, benzer bir başarıya 2025 testlerinde de ulaşarak 5 yıldızı üst üste kazanabilen ilk kamyon üreticisi oldu. Euro NCAP, 2025 yılında gerçekleştirdiği ikinci değerlendirmesinde bu defa 6x2A şasi kamyonları test etti. İncelemeye alınan iki Volvo Trucks modeli olan Volvo FH Aero 6x2 ve Volvo FM 6x2 ile de bir kez daha maksimum puan olan 5 yıldıza ulaşıldı.

Volvo Trucks Başkanı Roger Alm; “Euro NCAP tarafından değerlendirilen tüm Volvo Trucks modellerinin en yüksek puanı almış olmasından dolayı gurur duyuyoruz. Bu sonuç, kamyonlarımızın üstün güvenlik performansını bir kez daha kanıtlıyor. İş ortaklarımız Volvo’dan her zaman en yüksek güvenliği bekliyor. Artık onlara sözümüzü tuttuğumuzu, bağımsız bir kuruluş tarafından da tescillendiğini gösterebiliyoruz. Hedefimiz; sıfır kaza vizyonumuz doğrultusunda ilerlemeyi sürdürmek olacak” dedi.

Euro NCAP’in 5 yıldızlı değerlendirmesi, Volvo Trucks’ın sürücü destek sistemleri ve çarpışma önleme teknolojilerinde kriterleri karşıladığını ve hatta aştığını gösteriyor. Böylece yalnızca sürücülerin değil, aynı zamanda tüm yol kullanıcılarının güvenliği de sağlanıyor. Bunlara ek olarak her iki Volvo modeli de “City Safe” kriterlerini karşıladı. Volvo Trucks’ın şehir içi trafik koşullarında, savunmasız yol kullanıcılarını korumak için tasarladığı gelişmiş görüş ve aktif güvenlik sistemleri bu sonuca katkıda bulundu.

Volvo Trucks Trafik ve Ürün Güvenliği Direktörü Anna Wrige Berling; “Volvo, dünya çapında güvenliğiyle biliniyor. Güvenlik, hem temel değerlerimizin bir parçası hem de mirasımızın köşe taşı. Bu sonuç, doğru yolda olduğumuzun kanıtı. Ancak bu bizim için bir durak noktası değil; her yeni ürün lansmanımızda kamyonlarımızı daha da güvenli hale getirmeye devam edeceğiz” dedi.

Euro NCAP hakkında

Belçika merkezli Avrupa Yeni Araç Değerlendirme Programı (Euro NCAP) 1996’da kuruldu ve kısa sürede binek otomobillerin güvenliğini değerlendirmede Avrupa standartlarını belirledi. Euro NCAP, Avrupa Birliği dahil olmak üzere birçok Avrupa hükümeti tarafından da destekleniyor. Ağır ticari araç testlerinde güvenlik sistemleri tek tek puanlanıyor, ardından toplam değerlendirme üzerinden 1 ile 5 yıldız arasında bir skor belirleniyor. 5 yıldız, en yüksek performansı ifade ediyor.

Kamyon testleri neleri kapsıyor?

· Güvenli sürüş: Sürücü izleme, doğrudan ve dolaylı görüş, hız destek sistemleri.

· Çarpışma önleme: Araç, yaya ve bisikletli ile önden çarpışmalar, düşük hız manevra çarpışmaları, şerit ihlali kazaları.

· Çarpışma sonrası: Kurtarma bilgileri

Euro NCAP, önümüzdeki dönemde test kapsamını ve çarpışma korumasını, farklı taşıma segmentlerini de içerecek şekilde genişletmeyi hedefliyor.