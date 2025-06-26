Türkiye İtibar Akademisi tarafından İstanbul Kent Üniversitesi iş birliği ve Bursa Teknik Üniversitesi akademisyenlerinden Doç. Dr. Ömer Bilen danışmanlığında 14’üncüsü gerçekleştirilen Türkiye İtibar Endeksi’nin 2025 sonuçları açıklandı. Sürat Kargo, kendi sektöründe Türkiye’nin En İtibarlı markaları arasında yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun “Türkiye Örneklemi” olarak kabul ettiği 26 bölge ve 72 ilde 10 Aralık 2024 – 10 Ocak 2025 tarihleri arasında yaklaşık 15 bin kişi ile gerçekleştirilen araştırmada; ana ve alt sektörleri ile akaryakıttan kargoya, ayakkabıdan fast food sektörüne, beyaz eşyadan bebek ve çocuk ürünlerine kadar toplam 35 farklı sektörde faaliyet gösteren şirket ve kurumların algıları ve itibarları ölçümlendi.

Araştırma, Türkiye genelinde tesadüfi seçim metotları ile belirlenen 15 bin kişinin bilgisayar destekli telefonla görüşülmesi yöntemiyle yapıldı. Türkiye’de özellikle son 5 yıl içinde değişen yaşam şartlarının kamuoyunun marka seçimlerine nasıl etki ettiği de bu araştırma ile ortaya çıkıyor. Önceki yıllara kıyasla daha derinlemesine ve veri odaklı bir yapıyla hazırlanan endeks, yalnızca sektör liderlerini değil, aynı zamanda SES gruplarına, yaşa, cinsiyete ve bölgelere göre müşteri memnuniyeti seviyelerini de detaylı biçimde ortaya koydu. Müşteri Memnuniyeti Endeksi 2025 raporunda markalar, sadece kendi performanslarını değil, rakiplerini ve Türkiye’deki genel memnuniyet trendlerini de görme şansına sahip oluyor.

TEKNOLOJİ ŞİRKETİNE DÖNÜŞÜM

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Sürat Kargo Genel Müdürü Cem Oğuz, otomasyona yönelik operasyonel kapasite yatırımları yanı sıra, dijitalleşme ve yapay zekâ uygulamalarıyla bir teknoloji şirketine dönüşerek; anlık kurye performans takibi, gerçek devir ve teslim zamanı, teslimat anına kadar teslim yeri güncelleme, anket sonuçları takibi gibi imkanlarla müşterilerine hizmet kolaylığı sunduklarını söyledi. Cem Oğuz, “Teknolojiyle birlikte son yıllarda hızlı bir büyüme dönemine girdik. 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 7 büyürken, 2025 ilk çeyrek verilerine baktığımızda da günlük gönderi sayımızı geçtiğimiz yıla göre yüzde 15’in üzerinde arttırdık. Sadece büyüme değil, müşteri memnuniyetini de arttırma en büyük önceliğimiz. Bu araştırma sonucunda, bunun müşterilerimiz tarafından da takdir edildiğini görmek bizi mutlu etti. Bu sonuç bizi daha fazla çalışmak için de motive ediyor” dedi.