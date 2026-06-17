Daha önce küresel havacılık ve navigasyon veri hizmetlerini farklı bir sağlayıcıdan temin eden VNAIC, yürütülen değerlendirme sürecinin ardından uzun vadeli iş birliği için KEYVAN Havacılık ile anlaşmaya vardı. Bu iş birliği, KEYVAN'ın uluslararası havacılık veri pazarındaki konumunu güçlendirirken, şirketin küresel ölçekteki havacılık otoriteleri tarafından tercih edilen çözüm ortaklarından biri olma vizyonunu da destekliyor.. Bu anlaşma kapsamında KEYVAN Havacılık, VNAIC’in küresel havacılık ve navigasyon veri tabanı ihtiyacına yönelik hizmet sağlayarak, kurumun operasyonel veri süreçlerini ve dijital havacılık altyapısını desteklemeyi hedefliyor.

KEYVAN Havacılık Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mehmet Keyvan, iş birliğine ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“KEYVAN Havacılık olarak, küresel ölçekte güvenilir ve kapsamlı havacılık verisi üretme vizyonumuz doğrultusunda resmi kurumlar ve uluslararası paydaşlarla güçlü ilişkiler geliştirmeye devam ediyoruz. Viet Nam Aeronautical Information Center ile hayata geçirdiğimiz bu anlaşma, KEYVAN Havacılık’ın Asya-Pasifik bölgesindeki büyüme hedefleri ve küresel pazarlardaki konumunu güçlendirme stratejisi açısından önemli bir adımdır. Viet Nam’ın resmi havacılık bilgi merkezi ile kurulan bu iş birliğinin, iki kurum arasında uzun vadeli, sürdürülebilir ve sektöre katkı sağlayan güçlü bir yapıya dönüşeceğine inanıyoruz.”