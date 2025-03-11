Yerel Yönetimlerde Şubat Ayına Damga Vuran İsimler

Yerel yönetimlerin aldığı kararlar ve uygulamalar, doğrudan vatandaşların günlük yaşamına etki ederken, özellikle ulaşım, su yönetimi, kentsel dönüşüm ve altyapı projeleri gündemi belirledi. Aynı zamanda belediye başkanlarının siyasi açıklamaları ve kamuoyu önündeki duruşları da tartışmaların merkezinde yer aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şubat ayında 2 milyon 884 bin kez konuşularak zirveye oturdu. Ulaşım zammı, su fiyatlarındaki artış ve metro projeleri en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Ayrıca İmamoğlu’nun 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için olası adaylığı ve hakkında açılan diploma soruşturması, siyasi gündemde geniş yer buldu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 1 milyon 538 bin içerikte yer alarak ikinci sıraya yerleşti. Ankara’da başlatılan su tasarrufu kampanyası ve trafik yönetiminde dijital dönüşüm projeleri büyük ilgi gördü. Ayrıca su fiyatlarındaki artış ve devam eden altyapı yatırımları da geniş yankı uyandırdı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 88 bin 499 kez konuşularak üçüncü sırada yer aldı. Özellikle deprem sonrası kentsel dönüşüm projeleri, Şam Emevi Camii için dokunan halılar ve kadın girişimciliğine yönelik destekler gündemi belirleyen konular oldu.

Listenin Dikkat Çeken Diğer İsimleri

Dördüncü sırada yer alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 66 bin 883 içerikle konuşuldu. İzmir’deki yağmur suyu yönetimi, sel önleme projeleri ve altyapı çalışmaları öne çıkarken, bazı projelerin finansal nedenlerle gecikmesi eleştiri konusu oldu.

Beşinci sırada yer alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 41 bin 917 kez konuşuldu. Bursa’da metro projeleri olumlu karşılanırken, trafik sorunu tartışmalara neden oldu.

Altıncı sırada yer alan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 34 bin 395 içerikle gündeme geldi. Erciyes Kayak Merkezi ve kış turizmi yatırımları, yerel basında geniş yer buldu.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 31 bin 574 içerikle yedinci sırada yer aldı. Bodrum’daki imar planları ve kaçak yapılaşmayla mücadele konuları kamuoyunda tartışma yarattı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 30 bin 24 içerikle sekizinci oldu. Adana’da su ve ulaşım zamları, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Dokuzuncu sırada yer alan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 29 bin 654 içerikle konuşuldu. Sanayi bölgelerinin altyapı projeleri ve çevre düzenlemeleri, çevreci grupların desteğini kazandı.

Son olarak listeye onuncu sıradan giren Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, 28 bin 193 kez konuşularak öne çıktı. Eskişehir’de tramvay hatlarının genişletilmesi ve bisiklet yollarının artırılması, kent sakinlerinin ilgisini çekti.

Yerel Yönetimler Gündemde Kalıyor

Şubat 2025, büyükşehir belediye başkanları açısından oldukça hareketli geçti. Yerel yönetimlerin kararları, sadece şehirlerde yaşayanları değil, ulusal çapta kamuoyunu da ilgilendiren tartışmalara sebep oldu. Ulaşım, altyapı ve kentsel dönüşüm projeleri, önümüzdeki dönemde de gündemin ana konuları olmaya devam edecek gibi görünüyor.