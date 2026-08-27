Aydın'da Kuyucak Belediyesi ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen yüzme kursları tamamlandı. Modern havuzlarda eğitmen ve cankurtaranlar eşliğinde yüzme öğrenen çocuklar öğrendiklerini sergiledi.

Kuyucak Belediyesi Gençlik Merkezi Sosyal Tesisleri'nde yüzme eğitimi gören öğrenciler, final gösterileriyle kurslarını tamamladı. Kuyucak Belediyesi Kuyucak Gençlik Merkezi Sosyal Tesisleri'nde yapılan yüzme kursu final gösterileri büyük beğeni topladı.

Etkinliklere Kuyucak Kaymakamı Ahmet Gülderen, Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, Belediye Başkan Yardımcıları Halil Sağlam, Serkan Erdoğan, İlçe Garnizon Komutanı Jan. Üsteğmen Kadir Karaduman, İlçe Emniyet Müdür Vekili İzzettin Engin, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Aslı Kılıç, daire amirleri, öğrenci velileri ve kursiyer öğrenciler katıldı.

Yaş gruplarına göre yarışların da yapıldığı etkinlikler gösterilerle renklenirken çocuklarını izleyen öğrenci velileri ve protokol üyeleri alkışları ile destek verdi. Etkinlik sonunda kursiyer öğrencilere protokol üyeleri tarafından madalya ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

'Yüzme kursları ile çocuklarımız geleceğe hazırlanıyor'

Çocukların; yüzme öğrenmeleri, sporla tanışmaları ve sağlıklı bir yaşam alışkanlığı kazanmalarının kendileri için son derece kıymetli olduğunu ifade eden Kuyucak belediye Başkanı Uğur Doğanca, 'Bugün, çocuklarımızın yaz tatillerini hem eğlenerek hem de yeni bir beceri kazanarak değerlendirmelerini Sağlamak amacıyla düzenlediğimiz yüzme kurslarımızın kapanış programında sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Çocuklarımızın yüzme öğrenmeleri, sporla tanışmaları ve sağlıklı bir yaşam alışkanlığı kazanmaları bizim için son derece kıymetli. Bu kurslarda çocuklarımız sadece yüzmeyi değil; birlikte hareket etmeyi, arkadaşlığı, paylaşmayı, disiplinli olmayı ve başarmanın mutluluğunu da öğrendiler. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim' sözü, spora ve gençlerimize verdiği önemi en güzel şekilde ifade etmektedir. Belediye olarak bizler, çocuklarımız için yapılan her hizmeti ilçemizin geleceğine yapılan bir yatırım olarak görüyoruz. Çünkü inanıyoruz ki çocuklarımızın yüzündeki tebessüm bizim için yapılan her hizmetin en güzel karşılığıdır. Bu vesile ile kurslarımızın gerçekleşmesinde emeği gecen kıymetli eğitmenlerimize teşekkür ediyorum. Çocukların bizlere güvenerek emanet eden tüm velilerimize ayrıca teşekkür ediyorum'

'Çocuklarımızı gönülden tebrik ediyorum'

Yüzme öğrenerek hünerlerini sergileyen çocuklara da seslenen Başkan Doğanca, 'Sizler bizim en değerli varlığımız, yarınlarımız ve geleceğimizsiniz. Bugün burada gösterdiğiniz gayret ve başarı hepimizi gururlandırıyor. Bizler sizin için çalışmaya, yeni projeler üretmeye ve ilçemizde çocuklarımızın kendilerini geliştirebilecekleri daha güzel imkanla oluşturmaya devam edeceğiz. Kurslarımızı başarıyla tamamlayan tüm çocuklarımızı gönülden tebrik ediyor, emek veren herkese teşekkür ediyorum' dedi.

Horsunlu Sosyal Tesislerinde yarın yapılacak etkinliklerle 2026 yılı yüzme kurslarının sona ereceği belirtildi.