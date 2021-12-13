Antalya Belek’te yapılan ATP Challenger Turnuvaları sona erdi

Antalya Belek’te düzenlenen ATP Challenger MTA Open Turnuvası’nın şampiyonu Rus tenisçi Evgenii Tiurnev oldu.

Turnuvanın kazananları ödüllerini, Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakcı, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin ve Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan’ın elinden aldı. Dünya sıralamasında 140-350 numaralı tenisçilerin mücadele ettiği, başarılı milli tenisçimiz Cem İlkel’in de bir numaralı seri başı olarak çeyrek finale kadar yükseldiği turnuvanın finalinde, Ukrayna’dan Oleg Prihodko ve Rusya’dan Evgenii Tiurnev karşılaştı. 3 set oynanan maçta Evgenii Tiurnev galip gelerek şampiyon oldu. Eleme tablosundan gelerek finale çıkma başarısı gösteren Ukraynalı Oleg Prihodko ikinci oldu.

Turnuvanın ödül töreninde konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakcı, “Dünyaca ünlü ATP Challenger Turnuvası’nı Antalya’da Megasaray’da görmek çok önemli. Geleceğin yıldız tenisçileri Megasaray er meydanında yetişiyor diyebiliriz. Rus ve Ukraynalı oyuncu arasında kıran kırana bir final maçı izledik. Antalya’ya, Megasaray’a yakışan bir oyun oldu. Türkiye Tenis Federasyonu’muzun bu tür turnuvaları ülkemizde, Megasaray işbirliği ile düzenliyor olması çok anlamlı. Daha fazla uluslararası turnuvanın öncelikle Antalya’da ve ülkemizin değişik şehirlerinde oynanıyor olması bizim için gurur verici. Ümit ediyoruz ki Türk tenisi Avrupa’da da, uluslararası arenada da hak ettiği yeri bulacak. Bugün Megasaray’da çok önemli başka turnuvalar da var. Engelli sporcularımız, engel tanımadan MTA’nın uluslararası standartlarındaki kortlarında uygun koşullarda maçlarını yapıyor. Diğer yandan 12 yaş finalleri oynanıyor. Birçok Avrupa ülkesinden tenisçiler kıran kırana maçlar yapıyor. Herkesi tenise davet ediyoruz. Zaten başkanımız Cengiz Durmuş da tenisin Anadolu’da, hatta tüm Türkiye’de yaygınlaşması konusunda çok önemli bir rol oynuyor” dedi.

Kemal Şahin: "ATP Challenger turnuvalarına ev sahipliği yapmak gurur verici"

Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, "Millilerimizin de katıldığı, ATP Challenger turnuvalarına ev sahipliği yapmak gurur verici. Şu an Megasaray’da dünyanın dört bir bucağından, 30 ülkeden gelen sporcuları, paralel yapılan 3 farklı turnuvada ağırlıyoruz. ATP Challenger bunların en önemlilerinden biri. Başarılı sporcular kıyasıya mücadele ederek kozlarını paylaştılar. Kazananlar ödülleri ile buluştu. Etrafımız gençlerle dolu. Spor adına, dünyaca ünlü turnuvalarla ülkemizin tanıtılmasına, gençlerimizin gelişmesine ve Türk tenisinin daha da yaygınlaşmasına muazzam katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. Bakanımıza ve başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Gerçekten iş birliğiyle sinerji oluşturarak ülkemiz, spor ve turizm adına çok güzel işler yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Bu tür faaliyetlerle ülkemizi dünyaya en iyi şekilde tanıtacağız. Artık tenis denince, ilk akla gelen yer Antalya Belek olacak. Hep birlikte beraberce büyük adımlarla ilerliyoruz” diye konuştu.

Cengiz Durmuş: "Bu turnuva hedeflerimize ulaşmamızda çok önemli basamaklar oluşturuyor"

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş da, "Hem Bakanım hem Kemal Şahin çok güzel şeyler söyledi. Tenis Federasyonu adına söylenebilecek bütün politikalardan bahsettiniz. Biz de federasyon olarak, dünyanın en iyi sporcusunu yetiştireceğiz diye yola çıktığımız için partnerlere ihtiyacımız var. Bu anlayışla bugün Megasaray Tenis Akademisi’nin kortlarındayız. Bu turnuva bizim hedeflerimize ulaşmamızda çok önemli basamaklar oluşturuyor. Bu tür turnuvaları haftada iki tane yapıyoruz. Şahinler Holding en önemli sponsorlarımızdan biri. Burada kortların tamamı dolu ve çok önemli maçlar yapılıyor. Bu da demek oluyor ki birlikte doğru bir yoldayız ve doğru işler yapıyoruz. Spor Bakanlığımızın ve federasyonumuzun sporu tabana yayıp, başarılı oyuncularımızın ülkemizi olimpiyatlarda temsil etmesi anlayışına uygun bir anlaşmayla işbirliklerimiz devam edecek. Kemal Bey’e de duyarlılığı için teşekkür ediyoruz” açıklamasını yaptı.