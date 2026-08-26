Günün öne çıkan şirket haberleri şöyle:

BKRGY: Şirketin halka arzı kapsamında yatırımcılardan talepler 26 Ağustos’ta alınmaya başladı.

INTET.HE: İntetra Teknoloji paylarının halka arzında Borsa’da Satış yöntemiyle talep toplama süreci bugün ve yarın gerçekleştirilecek.

AGROT: Şirket, Bulgaristan merkezli CODE-ALL AD’nin yüzde 20’sine 1 milyon euro bedelle iştirak edilmesine ilişkin işlemlerin tamamlandığını ve pay sahipliğinin kesinleştiğini duyurdu.

BJKAS: Beşiktaş, futbolcu Jean Onana’nın sözleşmesinin karşılıklı anlaşma yoluyla sona erdirildiğini açıkladı.

CASA: Olimar Madencilik’in mali yapısı ve finansal performansının yatırım kriterlerine uygun olmadığı değerlendirilerek şirket paylarının satın alınmasına ilişkin görüşmeler sonlandırıldı.

CEMTS: Şirketin yatırım teşvik belgesinin geçerlilik süresi 18 ay uzatıldı. Belgenin yeni geçerlilik tarihi 28 Mart 2028 olarak açıklandı.

EGEEN: Bağlı ortaklık EEFZ Dış Ticaret’in 200 bin TL’lik sermaye artırımına, şirkete düşen 199 bin 984 TL tutarındaki payla katılım kararı alındı.

EKGYO: Konya Meram 2. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesi, yeterli rekabet ortamının oluşmaması nedeniyle iptal edildi.

ENDAE: Ahmet Boyacıoğlu, 1 milyon adet payın kaydileştirilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu’na başvurdu.

EUREN: Yatırım kredisi kapsamında Kalkınma Bankası lehine Eskişehir fabrikaları üzerinde bulunan 3 milyar TL tutarındaki ipotek kaldırıldı. Bunun yerine Solar Camları fabrikası üzerinde 1 milyar TL tutarında yeni ipotek tesis edildi.

FENER: Fenerbahçe’nin talebi üzerine JCR Eurasia ile yürütülen kredi derecelendirme sözleşmesi iptal edildi. Böylece derecelendirme süreci sona ererken mevcut kredi notlarının geçerliliğini yitirdiği bildirildi.

GOLTS: JCR Eurasia, şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunu “A (tr)” seviyesinden “A- (tr)” seviyesine indirdi. Not görünümü ise “Durağan” olarak korundu.

HALKB: Halkbank, ABD’deki ceza davasının banka lehine sonuçlanmasının ardından 1,1 milyar dolarlık ilave kaynak sağladı. Böylece bankanın yurt dışından temin ettiği toplam kaynak 5 milyar dolara ulaştı.

KGYO: Şirket, 106 gün vadeli 225 milyon TL nominal değerli finansman bonosu ihraç etti.

KOCMT: Osmaniye’deki filmaşin ve inşaat demiri üretim tesisleri kapsamında planlanan 3,85 milyon euro tutarındaki vinç yatırımı tamamlandı.

KRDMB, TERA ve TRHOL: Daha önce MSCI Türkiye Küçük Ölçekli Şirketler Endeksi’ne dahil edileceği açıklanan üç şirketin hisselerinin endekse eklenmeyeceği bildirildi.

KRGYO: Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında şirket paylarında 25 Eylül 2026 seans sonuna kadar kredili işlem yapılamayacak.

LIDER: JCR Eurasia, şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunu “A+ (tr)” olarak teyit etti. Not görünümü “Durağan” seviyesinde bırakıldı.

LXGYO: Halka arzdan elde edilen ve nema dahil toplam 1,08 milyar TL tutarındaki fonun 310,2 milyon TL’lik bölümü kullanıldı. Bu tutarın 250? milyon TL'lik kısmı proje maliyetlerinin finansmanında, kalan bölüm ise işletme sermayesi ihtiyaçlarında değerlendirildi.

MIATK: Mia Teknoloji’nin bağlı ortaklığı Tripy Mobility, West London Chambers Business Awards 2026 kapsamında finalistler arasında yer aldı.

OTKAR: Şirket tarafından 364 gün vadeli 2 milyar TL tutarında finansman bonosu ihraç edildi.

OZYSR: Berker Akın, 150 bin adet payın kaydileştirilmesi için MKK’ya başvuru yaptı.

SARAE: Şirket ile yurt içinde yerleşik bir müşteri arasında 2,9 milyar TL bedelli elektrik iletim hattı inşaat sözleşmesi imzalandı. Sözleşme tutarının şirketin 2025 yılı hasılatının yaklaşık yüzde 41’ine denk geldiği belirtildi.

TRILC: Şirket, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Berat Battal ve Battal Holding’in taraf olduğu konkordato davasında geçici mühlet süresinin 2 Eylül 2026 tarihinden itibaren iki ay daha uzatıldığını açıkladı.

VAKKO: Şirket, 2026 yılı sonu beklentilerini açıkladı. Buna göre 26 milyar TL net satış, 3,75 milyar TL FAVÖK ve yüzde 14,42 FAVÖK marjı hedefleniyor.

VANGD: Şirket aktiflerinin yüzde 94,08’ini oluşturan Van’daki arsa, fabrika ve diğer varlıkların Van-Bes Besicilik’e aylık 400 bin TL bedelle 10 yıllığına kiralandığı bildirildi. Şirket ayrıca söz konusu kira sözleşmesinin önemli nitelikte işlem kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceğinin belirlenmesi amacıyla SPK’ya başvurulmasına karar verdi. Sözleşmenin geçersizliğinin tespiti ve kiracı hakkında hukuki süreç başlatılması da gündeme alındı.

VBTYZ: Şirket, Türkiye’de faaliyet gösteren bir bankadan hizmet ve danışmanlık sözleşmeleri kapsamında toplam 109,2 milyon TL tutarında sipariş aldı.

YKBNK: Yapı Kredi, yurt dışında 1.280 gün vadeli 20 milyon dolar tutarında tahvil ihracı gerçekleştirdi.

Sermaye artırımlarında yeni gelişmeler

Borsa İstanbul şirketlerinin sermaye hareketlerinde de dikkat çeken kararlar açıklandı.

CASA: Şirket sermayesinin 4,9 milyon TL’den yüzde 104,08 oranında tahsisli sermaye artırımıyla 10 milyon TL’ye çıkarılmasına karar verildi. Artış tutarı 5,1 milyon TL olarak açıklandı.

CWENE: Şirket sermayesinin 1,08 milyar TL’den yüzde 53,02 oranında bedelsiz artırımla 1,65 milyar TL’ye yükseltilmesi için SPK’ya başvuru yapıldı. Artış tutarı 571,7 milyon TL olacak.

Ayrıca Tarzan Tarık Sarvan tarafından şirkete 377,7 milyon TL sermaye avansı aktarıldı. Böylece CW Enerji’ye aktarılan toplam sermaye avansı 2,25 milyar TL’ye ulaştı.

NETAS: Şirket sermayesinin 64,9 milyon TL’den yüzde 300 oranında bedelli artırımla 259,5 milyon TL’ye çıkarılması için SPK’ya başvuruldu. Sermaye artış tutarı 194,6 milyon TL olarak açıklandı.

Yarın temettü ödemesi yapılacak

KAP açıklamalarında temettü takvimi de yer aldı.

TURSG, 27 Ağustos 2026 tarihinde yatırımcılarına hisse başına brüt 0,1500 TL, net 0,1275 TL nakit temettü ödeyecek. Şirketin açıklanan temettü verimi yüzde 2,44 seviyesinde bulunuyor.

26 Ağustos’ta genel kurul yok

26 Ağustos 2026 Çarşamba günü Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler arasında genel kurul toplantısı gerçekleştirecek şirket bulunmuyor.