Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn) 1’inci maddesinde yer alan “yatırımcıların hak ve yararlarının korunması” ilkesi doğrultusunda önemli bir karar aldı. Kurul, SPKn’nun 128/1-(a) maddesine dayanarak sermaye piyasalarında izinsiz olarak faaliyette bulunulduğu tespit edilen platformlara yönelik işlem başlattı.

Bu kapsamda SPK, SPKn’nun 99/3 maddesi uyarınca, izinsiz faaliyetlerin engellenmesi amacıyla bazı internet sitelerine erişimin durdurulması için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi. Erişimin engellenmesi talep edilen adresler arasında, yatırım hizmetleri sunduğu izlenimi veren çeşitli alt sayfalar da yer aldı.

Kuruldan yapılan değerlendirmede, yatırımcıların yanıltılmasının ve izinsiz sermaye piyasası faaliyetleri yoluyla mağduriyet oluşmasının önüne geçilmesinin hedeflendiği vurgulandı. SPK, yatırımcıların yalnızca yetkili kuruluşlar aracılığıyla işlem yapmaları gerektiğini hatırlatarak, kamuoyuna duyurulan bu tür kararların piyasa güvenliğinin sağlanması açısından önem taşıdığına dikkat çekti.