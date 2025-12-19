Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Arf Bio Yenilenebilir Enerji’nin halka arz başvurusuna izin verdi. SPK’nın yayımladığı son bültene göre halka arz, sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda şirketin mevcut sermayesi 35,56 milyon TL artırılarak 182,8 milyon TL’ye çıkarılacak. Ayrıca mevcut ortak Re-Pie Portföy Arf Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, sahip olduğu 11,5 milyon adet payı halka arzda satışa sunacak.

Halka Arz Fiyatı ve Büyüklüğü

Arf Bio Yenilenebilir Enerji’nin 1 TL nominal değerli payları 19,50 TL fiyattan yatırımcılarla buluşacak. Payların tamamının satılması halinde halka arzın toplam büyüklüğü yaklaşık 917 milyon TL olacak. Bu tutar, güncel kurla yaklaşık 21 milyon dolar seviyesine karşılık geliyor. Halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranı %25,7 olarak gerçekleşecek.

Halka Arz Gelirleri Nerede Kullanılacak?

Şirket, halka arzdan elde edilecek geliri büyüme ve finansal yapı güçlendirme odaklı yatırımlarda kullanmayı planlıyor. Buna göre gelirlerin;

%25’e kadarı finansal borçların kapatılmasında,

%25’e kadarı işletme sermayesi ihtiyacında,

%25’e kadarı atık ısıdan faydalanacak sera yatırımlarında ,

%20’ye kadarı mikro alg yatırımlarında ,

%15’e kadarı ise güneş enerjisi santrali (GES) yatırımlarında değerlendirilecek.

Yenilenebilir Enerji ve Borsa Gündemi

Arf Bio Yenilenebilir Enerji’nin halka arzı, yenilenebilir enerji, biyogaz ve sürdürülebilir yatırım temalarına ilgi duyan yatırımcılar açısından dikkat çekici bir gelişme olarak öne çıkıyor. SPK onayıyla birlikte şirketin borsaya giriş süreci resmen başlamış oldu.