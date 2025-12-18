Teknoloji sektöründeki geri çekilmede, Oracle’ın planladığı büyük bir veri merkezi projesine ilişkin finansman anlaşmasının iptal edilmesi sonrası projenin riske girebileceğine yönelik haberler etkili oldu. Bu gelişmenin ardından Oracle hisseleri günü yaklaşık %1,8 düşüşle kapattı.

Sektörel bazda ayrışma dikkat çekerken, enerji hisseleri güçlü performans sergiledi. Enerji sektörü %2,2 oranında yükselerek günün en iyi performans gösteren grubu oldu. Bu yükselişte, ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezuela’ya yönelik adımlarını sertleştirmesinin ardından petrol fiyatlarında yaşanan artış belirleyici rol oynadı.

Gözler ABD Enflasyon Verilerinde

Dün ABD’de makroekonomik veri akışı sakin seyrederken, bugün piyasaların odağında Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi yer alıyor. Eylül ayında yıllık bazda %3 olarak açıklanan manşet enflasyonun, Kasım verisiyle birlikte %3,1’e yükselmesi bekleniyor.

2026 yılına ilişkin enflasyon beklentileri ise ağırlıklı olarak %2,5–%3 bandında yoğunlaşıyor. Ürün fiyatlarındaki artışların sürmesine karşın, hizmet enflasyonunda kademeli bir yavaşlama öngörülmesi bu beklentilerin temelini oluşturuyor. TÜFE sepetinin önemli bir bölümünü oluşturan hizmet kalemlerindeki yavaşlamaya rağmen, enflasyonun Fed’in %2’lik hedefinin üzerinde kalmaya devam etmesi muhtemel görünüyor.

Fed’den 2026’da Ek Faiz İndirimi Beklentisi

ABD Merkez Bankası’nın (Fed), iş gücü piyasasında gözlenen soğuma nedeniyle 2026 yılında ilave faiz indirimlerine gidebileceği beklentisi güç kazanıyor. Para politikasında olası ek gevşeme adımları ile birlikte sınırlı mali destek kombinasyonunun, 2026 yılında ekonomik büyümeyi desteklemesi bekleniyor.

Avrupa’da ECB ve BoE Gündemi

Avrupa piyasalarında ise bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) toplantıları yakından izlenecek. ECB’den politika faizinde bir değişiklik beklenmezken, BoE’nin 25 baz puanlık faiz indirimiyle politika faizini %3,75 seviyesine çekebileceği tahmin ediliyor.

İngiltere’de enflasyonun hedefe yaklaşması ve işsizlik oranında sınırlı bir artış görülmesi, Para Politikası Kurulu üyelerini çok küçük bir farkla da olsa faiz indirimi yönünde karar almaya itebilir. BoE Başkanı Andrew Bailey, Kasım ayındaki toplantıda faizin sabit tutulması yönünde oy kullanmış, ancak enflasyon verilerindeki gelişmelere bağlı olarak tutumunu değiştirebileceğinin sinyalini vermişti.

Küresel piyasalarda bugün açıklanacak ABD enflasyon verileri ile ECB ve BoE’den gelecek mesajların, yılın geri kalanına ilişkin para politikası beklentileri üzerinde belirleyici olması bekleniyor.