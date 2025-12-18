Borsa İstanbul’da gong, köklü birikimini kurumsal yönetişim ve sürdürülebilir büyüme vizyonuyla birleştiren Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (Zeray GYO) için çaldı. Halka arz sürecini yatırımcının yoğun ilgisiyle tamamlayan Zeray GYO, bugün yapılan gong töreniyle birlikte ZERGY koduyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmeye başladı.

Zeray GYO’nun gong töreni, Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Zeray GYO Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Zeray, Zeray GYO Yönetim Kurulu Üyeleri ve çalışanları ile çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti.

Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, “Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Kocaeli’nde gerçekleştirdiği projeleriyle sektörde yerini almış, Ankara’daki projeleriyle büyümesine devam etmiştir. Bugün ise Borsamızda işlem görmeye başlayarak, halka arzdan elde ettiği gelirle gerçekleştireceği yeni projeleriyle büyüme hedeflerini bir adım daha ileriye taşımıştır. Sermaye piyasamızın, gayrimenkul yatırım ortaklıkları aracılığıyla, gayrimenkul sektörünün finansmanında rol oynamasını çok değerli buluyor, sektörün kurumsallaşmasına katkı sağlamasını da önemsiyoruz.

Dolayısıyla, bu başarılı halka arzda emeği geçen herkese, şirketimize ve aracı kurumumuza teşekkür ediyorum. Bu halka arzın sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyor, Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığına Borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum” ifadelerini kullandı.

Yılların emeği sermaye piyasalarına taşındı

Zeray GYO Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Zeray, “Yıllarımızın emeğini, alnımızın terini, vizyonumuzu ve inancımızı, artık sermaye piyasalarına taşıyoruz” dedi. Zeray’ın kurulduğu ilk günden itibaren, tek bir hedefle çalıştığını söyleyen Zeray, “Bu hedef, memlekete değer katan, şehirlerimize kimlik kazandıran ve insanı merkeze alan eserler üreterek, tüm ezberleri bozmak… Bugün ise bu inancı, milyonlarca ortağımız ile birlikte geleceğe taşıyoruz. Borsaya açılmamız; her dönemimizde, icra ettiğimiz şeffaflık, güven ve sürdürülebilirlik konusundaki, kararlılığımızın da güçlü bir ilanıdır” diye konuştu.

“Zamanın ötesinde gelişim”

Zeray GYO’nun bugünden itibaren, geleceğini birlikte inşa ettiği çalışanları, paydaşları ve yatırımcılarının yanı sıra milyonlarca yeni ortağıyla da aynı hedefe yürüyeceğini dile getiren Zekeriya Zeray, şöyle devam etti:

“Artık daha büyük bir aileye dönüşüyoruz. Zaman geriye akmasa da bu yeni baştan dönüşüm sayesinde, zamanın ötesinde bir gelişim göstereceğiz. Ve tüm derslerimizin neticesinde; kitap gibi, halka açık, tükenmez gelişim bilgeliği sergileyerek yatırımcılarımız, çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımız ile kümülatif halde kazanacağız. Hikayemizde rol alan herkese, kutsallığın ötesinde bir emek değeri biçiyoruz.”