Erdoğan, “Hakkı haykırmayı şiar edinmiş bir ülke ve yönetim olarak Filistin halkının yanında eğilmeden, bükülmeden dimdik duruyoruz” dedi.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kültür ve sanatın bir milletin hafızası ve vicdanı olduğuna dikkat çekerek, ödüle layık görülen isimlerin Türkiye’nin ilim, sanat ve düşünce hayatına önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Erdoğan, ödül sahiplerini tebrik ederken, seçici kurul üyelerine de titiz değerlendirme süreçleri için teşekkür etti.

Gazze vurgusu ve Filistinli gazeteciye ödül

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yılın fotoğraf ödülünün, Gazze’de yaşanan saldırıları tüm dünyaya belgeleyen Filistinli gazeteci ve foto muhabiri Ali Jadallah’a verildiğini açıkladı. Jadallah’ın, canını hiçe sayarak gerçeği fotoğraflarla ortaya koyduğunu belirten Erdoğan, bu karelerin uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdığını söyledi. Jadallah’ın çektiği fotoğrafların, Güney Afrika’nın İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı’nda açtığı davada delil olarak kullanıldığını hatırlattı.

Gazze’de görev yaparken hayatını kaybeden basın mensuplarını da anan Erdoğan, “Sırf Gazze’deki vahşeti görüntüledikleri için katledilen gazetecileri rahmetle anıyorum. Onların onurlu mücadelesini saygıyla selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

Kültür ve sanat ödülleri sahiplerini buldu

Törende;

Bilim ve Kültür Ödülü Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün’e ,

Resim Ödülü ressam Yalçın Gökçebağ’a ,

Müzik Ödülü Prof. Dr. Yalçın Tura’ya ,

Arkeoloji Ödülü Prof. Dr. Fahri Işık’a verildi.

Erdoğan, ödül alan isimlerin her birinin kendi alanlarında “müstesna bir yere sahip” olduğunu vurguladı.

“Gazze unutulmayacak, adalet için mücadele sürecek”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in baskı ve engelleme çabalarına rağmen gerçeğin gizlenemeyeceğini belirterek, vicdanlı gazetecilerin Filistin’de yaşananları dünyaya duyurmaya devam ettiğini söyledi. “Gazze’de yaşananların unutulmaması ve adaletin yerini bulması için her cephede mücadelemizi sürdüreceğiz” diyen Erdoğan, Türk basınının da bu süreçte yürekli bir duruş sergilediğini ifade etti.

Ali Jadallah’ın ailesine kabul

Program öncesinde Erdoğan, ödüle layık görülen AA Foto Muhabiri Ali Jadallah’ın ailesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Jadallah’ın eşi Dua İsavi, Gazze’den çıkışın zorluğuna dikkat çekerek eşinin de Türkiye’ye gelebilmesini temenni ettiklerini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, “Her türlü yolu deneyeceğiz. İnşallah Ali’yi de size ve bize kavuşturacağız” dedi.

Tören, ödüllerin takdimi ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.