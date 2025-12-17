Endeks, günü %0,94 değer kaybıyla 11.348 puandan tamamladı. Kısa vadede oluşan pozitif havanın ardından gelen bu geri çekilme, piyasalarda beklenen ve olağan bir düzeltme süreci olarak değerlendiriliyor.

Gün içindeki sert satışlara karşın endeksin 11.300 seviyesinin üzerinde kapanış yapması, alım iştahının tamamen ortadan kalkmadığına işaret ediyor. Ancak düzeltme sürecinin derinleşmemesi açısından bu seviye üzerindeki kalıcılık teknik açıdan önemini koruyor.

Yukarı yönlü hareketin yeniden güç kazanması halinde 11.450 seviyesi kısa vadede ilk güçlü direnç noktası olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin aşılması ve üzerinde istikrar sağlanması durumunda, yükselişin 11.600 bölgesine doğru genişleyebileceği ifade ediliyor. Özellikle bankacılık endeksinde görülebilecek olası bir toparlanmanın, ana endeksin yukarı yönlü momentumunu destekleyebileceği belirtiliyor.

Öte yandan, yükselişlerin ardından kâr realizasyonlarının yaşanmasının piyasa dinamikleri açısından olağan olduğu vurgulanıyor. Geri çekilmelerin devam etmesi halinde 11.300 seviyesi ara destek, 11.000 seviyesi ise düzeltmenin yavaşlayarak yeniden alım yönlü tepkilerin gündeme gelebileceği kritik destek noktası olarak izleniyor.

Genel görünümde yükseliş beklentisi korunurken, kısa vadeli düzeltmelerin piyasa tarafından alım yönlü fırsatlar olarak değerlendirilmeye devam edildiği ifade ediliyor.