Yurt İçi Piyasalar Günlük Bülten (ALB Yatırım) – 17 Aralık 2025

Türkiye finans piyasalarında 17 Aralık 2025 Çarşamba günü, Hazine ihaleleri, konut ve tarım verileri ile Borsa İstanbul’daki teknik görünüm öne çıktı. İşte yurt içi piyasalarda günün öne çıkan gelişmeleri, teknik analizler ve şirket haberleri…

Hazine’den 5 Yıllık TÜFE’ye Endeksli Tahvil İhalesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 yıl vadeli ve 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE’ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı kapsamında toplam 6 milyar 676,9 milyon TL borçlandı.

Nominal teklif: 3 milyar 995 milyon TL

Net satış: 1 milyar 176,9 milyon TL

Kamudan gelen 5 milyar TL’lik teklifin tamamı karşılandı

Piyasa yapıcılarından gelen 1,021 milyar TL’lik teklife karşılık 500 milyon TL satış yapıldı

Bu ihale, enflasyona endeksli enstrümanlara olan talebin güçlü seyrini sürdürdüğünü gösterdi.

Yabancı Yatırımcının Kasım Ayı Hisse Tercihleri

Borsa İstanbul verilerine göre yabancı yatırımcılar Kasım ayında Yıldız Pazar’da en fazla net satımı THY hisselerinde gerçekleştirdi.

En Çok Net Satılan Hisseler:

THYAO: 163,7 milyon dolar

ASELS, EREGL, TCELL, FROTO

SASA, SAHOL, RYGYO, VAKBN, YKBNK

En Çok Net Alım Yapılan Hisseler:

TUPRS: 109,7 milyon dolar

TTKOM, ISCTR, AKBNK, KCHOL

MGROS, ALTIN, SISE, GARAN, KILER

Kasım Ayında Konut Satışları Geriledi

Türkiye genelinde Kasım ayında konut satışları yıllık bazda %7,8 azalarak 141 bin 100 adet oldu.

En çok satış yapılan iller: İstanbul, Ankara, İzmir

En az satış yapılan iller: Ardahan, Bayburt, Artvin

Ocak–Kasım 2025 döneminde:

Toplam satışlar: %13,3 artışla 1,43 milyon adet

İpotekli satışlar: 21.499

İlk el satışlar: 46.589

İkinci el satışlar: 94.511

Yabancılara yapılan konut satışları ise %9,7 düşüşle 1.943 adet olarak gerçekleşti.

Konut Fiyatlarında 21 Ay Sonra Reel Artış

TCMB verilerine göre Kasım ayında konut fiyatları:

Aylık: %2,7 artış

Yıllık: %31,4 artış

Reel (TÜFE’ye göre): %0,3 artış

Böylece konut fiyatlarında 21 ay sonra ilk kez reel artış kaydedildi.

İller bazında yıllık artışlar:

İstanbul: %31,7

Ankara: %37,9

İzmir: %31,6

Tarım ÜFE: Aylık Düşüş, Yıllık Yükseliş

TÜİK verilerine göre Kasım ayında Tarım ÜFE aylık %1,56 düşerken, yıllık %31,45 arttı.

En yüksek yıllık artış: %122,79 – çekirdekli meyveler

En yüksek aylık düşüş: %38,02 – tropikal meyveler

Teknik Analiz

BİST 100 Teknik Görünüm

BIST 100 endeksi, günü %0,94 düşüşle 11.348,83 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 122,5 milyar TL oldu.

Destek Seviyeleri: 11.250 / 11.150 / 11.050

Direnç Seviyeleri: 11.450 / 11.550 / 11.650

VİOP Endeks Kontratı Teknik Görünüm

Endeks kontratı 12.450 seviyesinden satıcılı kapandı.

Destekler: 12.350 / 12.250 / 12.150

Dirençler: 12.550 / 12.650 / 12.750

Şirket Haberleri

LINK: Çanakkale Lapseki–Biga D-200 PTS montaj işi erken tamamlandı, 2,03 milyon TL faturalandırıldı.

ANGEN: 247,7 milyon TL tutarında yatırım teşvik belgesi 2028’e kadar geçerli.

MGROS: CDP İklim Değişikliği ve Su Güvenliği programlarında üst üste üçüncü kez “A” notu aldı.

RYGYO: Tuzla Aydınlı’daki taşınmazların tapuları devralındı, depo yatırımı 2026’da başlıyor.

MEGMT: ABD South Carolina’daki yeni tesis faaliyete geçti, 700 bin USD teşvik sağlandı.

BORSK: Amasya Şeker Fabrikası ile 150 bin ton pancar işleme görüşmeleri başladı.

MACKO: Bahis reklam yasağına ilişkin resmi bir bildirim bulunmadığı açıklandı.

OSTIM: Olası GYO yatırımı için komite kuruldu.

IMASM: Batı Afrika’ya 2,25 milyon USD tutarında yem değirmeni satışı sözleşmesi imzalandı.

GRM / GRYAT: 2 milyon TL nominal varant ihracı tamamen satıldı. Borsa İstanbul’da 2025: Endeks Pozitif, Kazanç Seçici İçeriği Görüntüle

MIATK: Romanya’daki 42,49 MWp GES projesi için teknik bağlantı onayı almaya hak kazanıldı.

17 Aralık 2025 itibarıyla yurt içi piyasalarda, tahvil ihalelerine olan ilgi, konut fiyatlarında reel toparlanma sinyali ve Borsa İstanbul’daki teknik düzeltme süreci öne çıkıyor. Kısa vadede veri akışı ve teknik seviyeler, yatırımcıların odağında olmaya devam edecek.