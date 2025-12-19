Piyasalarda genel beklenti, Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine devam edeceği yönünde şekilleniyor. Bu beklenti endekste aşağı yönlü hareketleri sınırlarken, yükselişlerin ise 11.500 seviyesiyle sınırlı kaldığı izleniyor. Hisse bazlı hareketlenmeler artmakla birlikte, mevcut konjonktürde güçlü bir hisse rotasyonundan söz etmek şimdilik zor. Buna rağmen endeksin iyimser görünümünü koruması bekleniyor.

Küresel Piyasalarda “Dörtlü Cadı” Günü Uyarısı

Küresel piyasalarda Japonya’dan gelen sinyal dikkat çekti. 10 yıllık Japon devlet tahvili getirileri, 2006’dan bu yana ilk kez yüzde 2’nin üzerine çıktı. Japonya Merkez Bankası (BOJ), reel faizlerin negatif kalacağını vurgulasa da, güçlü şirket kârlılıkları ve ücret artışlarının fiyatlara yansıması, 2026 yılı için yeni bir ekonomik dönemin habercisi olarak yorumlanıyor.

ABD tarafında ise Kasım ayı enflasyonunun yüzde 2,7 ile beklentilerin altında kalması, Fed’in 2026 yılında faiz indirimlerine başlayabileceği beklentisini güçlendirdi. Ancak veri metodolojisindeki değişiklikler nedeniyle Aralık ayında enflasyonun yeniden hızlanabileceği yönünde uyarılar da yapılıyor.

Öte yandan bugün piyasalarda yüksek volatilite riski bulunuyor. Yaklaşık 7,1 trilyon dolarlık opsiyon vadesinin dolacağı “dörtlü cadı günü”, küresel piyasalarda sert fiyat hareketlerine neden olabilir.

Bugün Öne Çıkması Beklenen Hisseler

Analistlere göre bugün hareketli olması beklenen hisseler şöyle sıralanıyor:

AGESA: 50 günlük ortalama üzerinde tutunma sürüyor

AKSEN, MPARK: Güçlü teknik görünüm devam ediyor

GARAN, GUBRF, RALYH, SKBNK: 22 günlük ortalama üzerinde güçlenme potansiyeli bulunuyor

Haftalık takip listesinde yer alan hisselerde ise beklentilerin korunduğu belirtiliyor.

BIST 100 Teknik Görünüm

Teknik açıdan BIST 100 Endeksi, 11.350 seviyesi üzerinde kalmaya devam etse de bu seviyenin üzerinde güç kazanmakta zorlanıyor. Teknik göstergeler endeksin 11.500 seviyesine yönelmesini destekliyor, ancak bu seviyenin üzerinde kalıcılık konusunda temkinli olunması gerektiği ifade ediliyor.

Endeksin 11.350 üzerinde kalması, yukarı yönlü tepkilerin devamı açısından önemli görülüyor. Bu seviyenin aşağı kırılması halinde ise 11.250 seviyesi ilk destek noktası olarak izleniyor.

Dirençler: 11.400 – 11.500 – 11.600

Destekler: 11.275 – 11.200 – 11.100

VİOP Strateji: Temkinli Durum Sürüyor

VİOP’ta BIST 30 Endeks vadeli işlemlerinde yukarı yönlü eğilim güç kazanmakta zorlanıyor. Gün içi işlemlerde spot piyasada 12.303 seviyesi aşılmadan uzun pozisyonlar için acele edilmemesi öneriliyor.

Destek seviyelerinde tutunma sürse de, güçlü dirençlerin henüz geçilememesi yükselişleri sınırlıyor. Analistlere göre 12.303 seviyesi aşılmadığı sürece pozisyonsuz izlemek daha sağlıklı bir strateji olabilir.