Kripto paralarda son 24 saatin öne çıkan gelişmeleri

Kripto para piyasası haftanın yeni işlem gününe sınırlı bir toparlanma eğilimiyle başladı. ABD’de kasım ayına ilişkin enflasyon verilerinin beklentilerin belirgin şekilde altında kalması, küresel piyasalarda risk algısını destekledi. Tahvil faizlerinde geri çekilme izlenirken, hisse senedi piyasalarında pozitif bir görünüm öne çıktı. Bu tablo, dijital varlıklarda da satış baskısının hafiflemesine katkı sağladı. Açıklanan verilere göre, ABD’de yıllık manşet enflasyon yüzde 2,7 ile piyasa beklentisi olan yüzde 3,1’in altında gerçekleşti. Çekirdek enflasyon ise yüzde 2,6 seviyesinde kalarak yüzde 3,0’lük beklentiyi karşılayamadı. Böylece enflasyon göstergeleri, 2021’den bu yana en düşük seviyelere gerilemiş oldu. Veriler, para politikasında olası bir gevşeme sürecine ilişkin beklentileri güçlendirse de hükümetin kapalı olduğu dönemde veri toplama ve hesaplama yöntemlerine dair soru işaretleri, piyasalarda temkinli duruşun korunmasına neden oldu. Enflasyon cephesinde görülen bu zayıflama, FED’in faiz indirimlerine kapı aralarken, likidite koşullarına duyarlı olan kripto varlıklarda kısa vadeli yön arayışının devam etmesi bekleniyor.

Lider kripto para Bitcoin, yeni güne 87.014 dolardan başladı. Bülten yazıldığı sırada Ethereum 2.923 dolardan işlem görürken, XRP 1,83 dolardan, Solana ise 122,69 dolardan fiyatlanıyordu. Dün Bitcoin ETF’lerinden toplam 161 milyon dolarlık, Ethereum ETF’lerinden ise 96,62 milyon dolarlık çıkış gerçekleşti.

ABD Senatosu, Michael Selig’in CFTC başkanlığını onayladı

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump’ın Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) başkanlığına aday gösterdiği Michael Selig’in göreve gelmesini 53’e karşı 43 oyla kabul etti.

Trump, Selig’i Ekim ayında CFTC başkanlığına aday göstermişti. Daha önce bu görev için a16z’de politika lideri olan Brian Quintenz’i seçen Trump, çıkar çatışması endişeleri nedeniyle gelen eleştirilerin ardından bu adaylıktan vazgeçmişti. Yaz aylarında Quintenz için planlanan iki oylama iptal edilmiş, adaylık süreci sonlandırılmıştı. Michael Selig, daha önce ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nda (SEC) Kripto Görev Gücü’nün baş hukuk danışmanı olarak görev yaptı. Ayrıca Willkie Farr & Gallagher hukuk bürosunda kripto varlıklar alanında uzman bir ortak olarak çalıştı.

Selig, kripto düzenlemeleri açısından kritik bir dönemde CFTC’nin başına geçiyor. Kongre’de görüşülen yasa tasarıları, dijital varlıkların denetiminde CFTC’ye daha geniş yetkiler verilmesini öngörüyor. Kurum, bu kapsamda ay başında düzenleyici onaylı spot kripto ürünlerini listeleyen ilk borsaya izin verdi. Geçtiğimiz ay Senato Tarım Komitesi’ndeki onay oturumunda konuşan Selig, tüketicinin korunması ile yazılım geliştiricilerin yenilik yapabilmesi arasında denge kuran net kripto kurallarına ihtiyaç olduğunu vurguladı. Senatörler, artan sorumluluklar karşısında CFTC’nin ek kaynağa ihtiyaç duyup duymayacağını da gündeme getirdi. CFTC’de 543 tam zamanlı personel bulunurken, SEC’in personel sayısı yaklaşık 4.200 seviyesinde. Selig, başkanlık görevine başladıktan sonra bütçe ihtiyacını değerlendireceğini ifade etti.

David Sacks: “Clarity Act için komite görüşmeleri ocak ayında başlıyor”

Beyaz Saray’ın yapay zeka ve kripto para sorumlusu David Sacks, kripto piyasalarının yapısını düzenlemeyi amaçlayan Clarity Act için komite görüşmelerinin ocak ayında yapılmasının kesinleştiğini açıkladı.

Sacks, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, Senato Bankacılık Komitesi Başkanı Tim Scott ve Senato Tarım Komitesi Başkanı John Boozman ile gerçekleştirilen görüşmede, Clarity Act’in ocak ayında komite gündemine alınacağının teyit edildiğini belirtti. Sacks, Başkan Donald Trump’ın talep ettiği kapsamlı kripto piyasa düzenlemesine her zamankinden daha yakın olunduğunu ifade etti. Dijital Varlık Piyasalarında Şeffaflık Yasası olarak bilinen Clarity Act, dijital varlıklar için bir düzenleyici çerçeve oluşturmayı ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) arasındaki yetki sınırlarını netleştirmeyi hedefliyor. Yasa tasarısı, temmuz ayında Temsilciler Meclisi’nden güçlü iki partili destekle geçmişti.

Sacks’ın açıklaması, tasarının Senato’da Bankacılık ve Tarım komitelerinde “markup” sürecine gireceğine işaret ediyor. Bu aşamada yasa tasarısı komitelerde inceleniyor, değişiklikler yapılıyor ve Senato Genel Kurulu’na sevk edilip edilmeyeceğine karar veriliyor. Öte yandan Senato’da, SEC ve CFTC arasındaki yetki paylaşımını düzenlemeyi ve menkul kıymet sayılmayan kripto varlıkları tanımlamak için “yardımcı varlıklar” kavramını getirmeyi amaçlayan ayrı bir taslak bulunuyor. Bu çalışma halen taslak aşamasında.

SEC: “Bitcoin madenciliği barındırma hizmetleri menkul kıymet sayılabilir”

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), açtığı bir dava kapsamında üçüncü taraf Bitcoin madenciliği barındırma hizmetlerinin menkul kıymet niteliği taşıyabileceğini savundu. Bu görüş, sektör temsilcilerinden sert tepki aldı.

SEC, Delaware Federal Mahkemesi’nde Bitcoin madencilik şirketi VBit ve şirketin kurucusu Danh Vo’ya karşı dava açtı. Kurum, VBit’i 2018–2022 yılları arasında, sahip olduğu madencilik cihazı sayısından fazla barındırma sözleşmesi satarak yatırımcılardan yaklaşık 48 milyon dolar dolandırmakla suçladı. SEC, VBit’in sunduğu barındırma sözleşmelerinin yatırım sözleşmesi niteliği taşıdığını ve bu nedenle menkul kıymet olarak değerlendirilmesi gerektiğini ileri sürdü. Kuruma göre yatırımcılar, pasif gelir elde etme beklentisiyle hareket etti ve madencilik cihazları üzerinde herhangi bir kontrol ya da tasarruf yetkisine sahip olmadan tamamen VBit’in faaliyetlerine bel bağladı.

Dava dosyasında, VBit’in madencilik faaliyetlerinin sektör standartlarının gerisinde kaldığı, yatırımcıların cihazlarını takip edemediği ve tüm operasyonel kontrolün şirketin elinde olduğu belirtildi. Ayrıca VBit’in hesaplama gücünü kendi kontrolündeki bir madencilik havuzuna yönlendirmesinin, sözleşmelerin menkul kıymet olarak sınıflandırılmasında belirleyici olduğu vurgulandı. SEC, yatırımcıların kazançlarının VBit madencilik havuzunun genel performansına bağlı olduğunu ve havuza katılan yatırımcı sayısı arttıkça daha fazla Bitcoin elde etme ihtimalinin yükseldiğini savundu.

TEKNİK ANALİZ

Bitcoin (BTC)

Bitcoin yeni günde 87.014 dolar seviyesinde işlem görüyor. Son satış dalgasının ardından sınırlı bir toparlanma çabası izlenirken, fiyatın halen 88.800 ve 90.000 dolar seviyelerinin altında kalması kısa vadeli teknik görünümün zayıf seyrini koruduğuna işaret ediyor. 90.000 doların altında kalıcılığın sürmesi, alıcıların henüz güçlü biçimde devreye girmediğini gösteriyor. Yukarı yönlü hareketlerde 87.500 ve 88.800 seviyeleri ilk direnç bölgeleri olarak izleniyor. Bu seviyelerin aşılması ve üzerinde kapanışlar görülmesi halinde 90.000 dolar seviyesi yeniden gündeme gelebilir. Ancak bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanmadıkça yükselişlerin tepki niteliğinde kalması olası görünüyor. 90.000 dolar üzerinde gerçekleşecek güçlü kapanışlar ise fiyatın 91.500 ve 93.500 bandına doğru ivme kazanmasına zemin hazırlayabilir. Aşağı yönlü hareketlerde 86.000 seviyesi kısa vadeli ilk destek konumunda. Bu seviyenin altında kapanışlar görülmesi halinde satış baskısının artarak 85.000 ve 83.800 seviyelerine doğru geri çekilme riski gündeme gelebilir. Genel teknik görünüm, Bitcoin’in 90.000 dolar altında kaldığı sürece temkinli ve baskılı seyrini koruyabileceğine işaret ediyor.

Ethereum (ETH)

Ethereum yeni günde 2.923 dolar seviyesinde işlem görüyor. Fiyatın 2.920 seviyesinin üzerine yeniden yerleşmesi kısa vadeli görünümde sınırlı bir toparlanma sinyali üretse de 3.000 dolar seviyesinin altında kalıcılığın sürmesi yükselişlerin zayıf kalmasına neden oluyor. Yukarı yönlü hareketlerde 2.980 ve 3.000 seviyeleri ilk direnç bölgeleri olarak öne çıkıyor. Bu seviyelerin aşılması ve özellikle 3.000 dolar üzerinde kalıcılık sağlanması halinde fiyatın 3.060 ve 3.130 seviyelerine doğru toparlanma potansiyeli artabilir. Ancak 3.000 dolar üzerinde güçlü ve kalıcı kapanışlar görülmedikçe yükselişlerin teknik düzeltme kapsamında kalması beklenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 2.880 ve 2.800 seviyeleri kısa vadeli destek konumunda. 2.800 dolar altında gerçekleşecek kapanışlar, satış baskısını artırarak fiyatın 2.750 ve 2.700 seviyelerine doğru geri çekilmesine neden olabilir. Genel teknik görünüm, Ethereum’un 3.000 dolar altında kaldığı sürece baskılı seyrini sürdürebileceğini gösteriyor.

Ripple (XRP)

XRP yeni günde 1,83 dolar seviyesinde işlem görüyor. Fiyatın 1,90 seviyesinin altında kalmaya devam etmesi, kısa vadeli teknik görünümde zayıflığın sürdüğüne işaret ediyor. 2,00 dolar seviyesinin altında kalıcılık, alıcı ilgisinin sınırlı kaldığını gösteriyor. Yukarı yönlü hareketlerde 1,88 ve 1,90 seviyeleri ilk direnç noktaları olarak izleniyor. Bu seviyelerin aşılması ve özellikle 2,00 dolar üzerinde kapanışlar görülmesi halinde fiyatın 2,05 ve 2,10 seviyelerine doğru toparlanma potansiyeli artabilir. Ancak bu bölge aşılmadıkça yükselişlerin sınırlı kalması bekleniyor. Aşağı yönlü hareketlerde 1,80 seviyesi kısa vadeli önemli destek konumunda. Bu seviyenin altında gerçekleşecek kapanışlar, satış baskısını artırarak fiyatın 1,75 ve 1,70 seviyelerine doğru geri çekilmesine neden olabilir. Genel teknik görünüm, XRP’nin 2,00 dolar altında kaldığı sürece temkinli ve baskılı seyrini koruyabileceğine işaret ediyor.