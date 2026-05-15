Nitelikli yatırımcılara yönelik olarak minimum 100 bin TL katılım bedeliyle oluşturulan fon, ilk ayında 1.109 yatırımcıya ulaşırken toplam büyüklüğünü 631,6 milyon TL seviyesine çıkardı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre TN1, bu performansıyla kendi kategorisindeki mevcut 43 proje gayrimenkul yatırım fonu arasında öne çıktı. Türkiye’de proje GYF’lerinin toplam yatırımcı sayısının 1.785 olduğu dikkate alındığında, TN1’in tek başına önemli bir paya ulaştığı ifade edildi.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 2024 yılında hayata geçirdiği düzenleme ile birlikte yatırımcılara gayrimenkul projelerine fonlar aracılığıyla erişim imkânı sunulurken, Tera Portföy de bu alandaki ilk ürününü 15 Nisan 2026’da devreye aldı. Fonun TEFAS verilerine göre aynı dönemde birim pay değerinde yaklaşık yüzde 9 oranında artış gerçekleşti.

TN1’in yatırım stratejisine ilişkin bilgi veren Tera Portföy yetkilileri, fonun yalnızca tek bir projeye değil farklı projelere yatırım yapabilecek esnek bir yapıda kurgulandığını belirtti. Fonun ilk yatırımı ise İstanbul Sancaktepe’de yer alan Sancak Dora projesi oldu. 218 bağımsız bölümden oluşan projenin yaklaşık 18 ay içinde tamamlanmasının hedeflendiği aktarıldı.

Şirket, ilerleyen dönemde İstanbul’un yanı sıra Ankara ve İzmir’de yeni proje görüşmelerinin sürdüğünü de açıkladı. Ayrıca Sancak Dora projesinin bina tamamlama sigortası kapsamında güvence altına alındığı bilgisi paylaşıldı.

KAP’a yapılan bildirimde ise fonun satın aldığı arsaya ilişkin değerleme raporuna yer verildi. Buna göre 512,5 milyon TL bedelle alınan gayrimenkulün değerleme çalışmasında 556,5 milyon TL’lik bir değer tespiti yapıldığı ve bu tutarın fon fiyatlamasına dahil edildiği belirtildi.

Tera Portföy, TN1’in yatırımcılara gayrimenkul geliştirme süreçlerine fon yapısı üzerinden katılma imkânı sunduğunu ve alternatif bir yatırım modeli oluşturduğunu vurguladı.