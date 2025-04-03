Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler arasında Bekir A. (26), Yeliz A. (24), Mehmet E.C. (50), Berna G.K. (50), Ömer Ç. (38), Şenay A. (43), Aslı Y. (37), Muhammet E.Ö. (34), Ceren Ö. (25), Damla K. (41) ve oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu (31) bulunuyor. Gözaltına alınan kişiler, işlemleri yapılmak üzere Fatih'teki Vatan Yerleşkesi'ne götürüldü.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, haklarında yakalama kararı bulunan 5 kişiyi yakalamak için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Yetkililer, soruşturmanın genişletilebileceğini ve kamu düzenini bozabilecek eylemlere karşı gerekli adımların atılacağını belirtti.