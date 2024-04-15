SOĞUK SUYUN FAYDASI VAR

Soğuk su içmenin faydaları arasında soğuk suyun vücut ısısını düşürmesine ek olarak antrenman sonrası vücudun ve kasların rahatlamasına yardımcı olması, susuzluğu giderip ferahlatması, metabolizmayı hızlandırması yer alır.

Soğuk su içmenin veya soğuk havalara maruz kalmanın hastalıkları artırıp artırmadığı yıllardır tartışılan bir konudur.

Bazıları, soğuk su içmenin sağlığa zararlı olduğuna ve üşütmeye neden olabileceğine inanırken, diğerleri soğuk suyun hastalıklarla ilişkili olmadığını düşünmektedir. Bu konuda farklı görüşler bulunmaktadır.

UZMANLAR CEVAPLADI; SOĞUK SU İÇMEK HASTA EDER Mİ?

Doktorlar hastalıklarla "soğuk"un bir alakası olmadığını ifade ederken Prof. Dr. Yavuz Yörükoğlu, başka ülkelerde böyle bir anlayış olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı;

Uzman doktorlar açıkladı; Soğuk su içmek hasta eder mi?

"Soğuk su boğazda şişmeye enfeksiyona neden olmaz. Boğazda enfeksiyona neden olan şey mikroptur. Bizim Türk milletinde soğuk suya buza karşı bir alerji var nedense. Çocuğun boğazı şişer ateşlenir habire sıcak çorba verirler. Amerika'da Boğazı şişen kişiye dondurma verilir buz yedirilir, oradaki harareti alsın diye."

Doç. Dr. Yavuz Dizdar ise terliyken soğuk su içmenin hiçbir zararını görmediğini belirterek "Hiçbir şey de olmaz. Terliyken bir soğuk suyu... Hayatım voleybol oynayarak geçti bugüne kadar da hiçbir zararını görmedim." şeklinde konuştu.

Hastalıkların sebebinin dışarıdan alınan mikroplar ve bakteriler olduğunu ifade eden Prof. Dr. Murat Aksoy, "Enfeksiyonların nedeni mikroplardır, virüslerdir, bakterilerdir. Dolayısıyla terledikten sonra soğuk su içmek hasta yapmaz. Üşütmek de hasta yapmaz." dedi.