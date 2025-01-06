17 Yılda 18,5 Milyar Dolarlık Yatırım

SOCAR Türkiye CEO’su Elçin İbadov, son 17 yılda Türkiye’ye 18,5 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdiklerini belirterek, “SOCAR Türkiye, Türkiye’nin en büyük yabancı yatırımcısı konumunda. Özellikle doğal gaz altyapısı ve petrokimya sektöründe yaptığımız yatırımlarla ülke ekonomisine katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Doğal gaz sektöründeki projelerden bahseden İbadov, “Kayseri ve Bursa’daki doğal gaz çalışmalarımızla toplamda 209 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdik. Şebeke uzunluklarımız ve abone sayılarımız artmaya devam ediyor. Ayrıca SOCAR Türkiye, 10 binden fazla kişiye istihdam sağlayarak ekonomik kalkınmaya önemli bir destek sağlıyor” diye konuştu.

Petrokimya Alanında 7 Milyar Dolarlık Dev Yatırım

SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı Kenan Mirzayev, Türkiye’de petrokimya sektöründe dışa bağımlılığı azaltmayı hedeflediklerini vurguladı. Mirzayev, “Yaklaşık 7 milyar dolarlık yeni petrokimya tesisleri kurmayı planlıyoruz. Bu yatırımlar, Türkiye’nin petrokimya sektöründe daha güçlü bir konuma gelmesine katkı sağlayacak” dedi.

Çevre Dostu Yakıt ve Sürdürülebilirlik Projeleri

Şirketin sürdürülebilirlik hedeflerine de değinen İbadov, “Çevre dostu havacılık yakıtı üretmek, öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bu yakıtları yosun ve evsel yağlardan üretmeyi planlıyoruz. Araştırma ve geliştirme çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor” ifadelerini kullandı. İbadov, sürdürülebilir kalkınma için kapsamlı bir yol haritası hazırladıklarını ve çevre dostu projelerle geleceğe yatırım yaptıklarını dile getirdi.

İsrail’e Petrol Satışı İddialarına Yanıt

Toplantıda, Ekovitrin Medya Grubu Başkanı Kamuran Abacıoğlu’nun “SOCAR'ın İsrail’e petrol satışı” iddialarını gündeme getirmesi üzerine Elçin İbadov, net bir cevap verdi: “SOCAR’ın İsrail’e petrol satışı bulunmamaktadır.” Bu açıklama, şirketin şeffaflık ve açıklık politikası çerçevesinde önemli bir yanıt olarak dikkat çekti. Elçin İbadov konuyla ilgili olarak: "2024 yılı içerisinde asılsız bu haberler sebebiyle çok üzüldük ve canımız yandı. Ofislerimize fiziksel müdahaleler oldu. kapılarımızı kırdılar. Bu iddialar ve haberler tamamıyla asılsız. Bununla ilgili gerekli basım açıklamalarımızı yaptık. Socar, ham petrol üretici bir şirket olarak İsrail ile herhangi bir şekilde ham petrol ticareti söz konusu değildir. Bunun olduğgunu sölyeyen birisi varsa biz ispatını bekliyoruz. Dolayısıyla böyle bir ticaret kesinlikle doğru değil. Zaten ham petrol piyasasının doğası gereği hiçbir zaman petrol üretici şirketler direkt olarak gidip bir ülkenin rafinerisine, petrokimya tesisine ya da başka bir tesise ham petrol satmazlar. Dünyadaki global şirketlere satarlar, daha sonra o ham petrollerin hangi mecralarda satıldığını kontrol etmezler, edemezler. Dolayısıyla bizim bizim Azerbaycan'ın açık denizlere çıkışı olmadığı için biz petrol sattığımız zaman Türkiye üzerinden satıyoruz. Türkiye'nin de zaten İsrail ile ticari ambargosu mevcut. Dolayısıyla bu haberler asılsızdır." ifadelerini kullandı.

SOCAR Türkiye Ekonomiye Katkıda Lider

SOCAR Türkiye, dev yatırımları ve yenilikçi projeleriyle sadece ekonomik değil, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirliğe de öncülük etmeye devam ediyor. Yeni yatırımlarıyla Türkiye’nin petrokimya sektöründeki konumunu güçlendirecek olan şirket, hem istihdam hem de enerji alanında büyük katkılar sağlamayı sürdürüyor.