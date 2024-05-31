“Yeni Superb, satışa çıkmadan yüzde 30 sattı”

Yeni modelin basın lansmanında değerlendirmeler yapan Yüce Auto Škoda Genel Müdürü Zafer Başar, Superb’in segmentindeki önemine değinerek, “Škoda, 2001 yılından bu yana D segmentinde dengeleri değiştirmeye devam ediyor. Bugün yeni nesil Superb’in adeta kendiyle rekabet ederek daha da iddialı hale geldiğini görüyoruz. Sedan ve Combi gövde tipleriyle sunulan araç, segmentinde baş rol oynayan bir model. Türkiye’de de çok fazla tercih edilen Sedan modeli hem marka içerisinde hem de segmentinde eşsiz bir konumda. Haziran ayından itibaren yeni nesil Superb modellerini yollarda görmeye başlayacağız. 45 bin adetlik satış hedefimiz içerisinde yeni Superb’de ikinci yarı için önemli bir rol oynayacak. Geçen yıl bu segmentte ilk sıradaydık ve şimdi yeni neslin gelmesiyle birlikte hedefimiz yine bu sınıfta birinci olmak. Bu yıl için Superb modelinden tedarik süreçlerine bağlı olarak 12-15 bin adet aralığında bir satış performansı elde etmeyi hedefliyoruz. İddialı bir fiyatla lansman dönemini başlattık ve şu ana kadar sadece ön talep ile 5 binin üzerinde başvuru aldık ve bu rakam giderek artıyor. Bu rakam yılın geri kalanında sunacağımız araçların yaklaşık yüzde 30’unu temsil ediyor ve ilgi bizi çok mutlu etti. Aracın bu sınıftaki boşluğu büyük bir güçle dolduracağına inanıyoruz” dedi.

“Superb müşterisinin yüzde 25’i premium segmentten geliyor”

Segmentinin en önemli oyuncularından biri olarak öne çıkan Superb’in müşteri profili hakkında da konuşan Yüce Auto Škoda Genel Müdürü Zafer Başar, “Superb müşterilerimizin dörtte birinin, yani yüzde 25’inin daha üst sınıflardan geldiğinin altını çizmeliyim. Müşterilerimizin geri kalanının önemli bir bölümü ise zaten öncesinde Superb kullanan müşteriler ve onlar tekrar alımlarını yapıyorlar. Bir kısım ise diğer markalardan Škoda’ya geçiş yapanlara ait. Bizim hedefimiz doğru bir hizmet politikasıyla ve güçlü ürün mutluluğuyla onları markamızda tutmak. Bu yıl kolay bir dönem olmayacak. Ama müşterilerimiz açısından otomobil almayı ve özellikle markamızdan otomobil almayı düşünen müşterilerimiz açısından şartları mümkün olduğu kadar kolaylaştıracağımız bir dönem olacak. Biz bu politikaya gücümüz yettiğince herhangi bir ticari kaygı duymaksızın devam etmenin doğru olduğunu

düşünüyoruz. Çünkü büyümek için önemli bir fırsat yakaladık. Pazar koşullarından bağımsız olarak şartlar ne olursa olsun Yüce Auto Škoda olarak, bu fırsatı lehimize çevirmek istiyoruz. İlk 5 içinde olmak ve büyük bir marka olma hedefimizden vazgeçmediğimizi çok açık yüreklilikle söylüyorum. Çünkü şu an toplam binek pazarının yüzde yüzde 92’sini temsil eden, ürün çeşitliliği olarak en geniş markadan söz ediyoruz“ dedi.

“Yeni modeller sunmaya devam eden Škoda bayileri deneyim merkezi olacak” Türkiye’de sundukları yeniliklerin devam ettiğini belirten Başar, sözlerine şöyle devam etti;

“Škoda olarak Türkiye’de çok yeni ve genç bir ürün gamımız var. Birçok farklı segmente farklı ürünlerle dikkat çekerken aynı zamanda yenilikçi olarak her müşteri kitlesine hitap etmeyi başarıyoruz. Şu anda yedi modelimizin beşinde güncellememiz mevcut. Scala, Kamiq ve Octavia modellerimiz makyajlanırken, Kodiaq ve Superb modellerimiz ise yeni nesilleri Türkiye’de satışa sunuluyor. Tüm ürün gamıyla gençleşmemizin yanı sıra önümüzdeki yıl tamamen elektrikli Enyaq modelimizi Türkiye’ye getireceğiz. Yeni Superb, dinamik ve güçlü tasarımı ile markamızın atak yılı olan 2024’te en önemli rollerden birisini üstlenecek. Diğer yandan global olarak da büyüyen bir markayız. Škoda, 2026 yılına kadar dört tamamen yeni elektrikli araç ve Enyaq ailesinden iki yenilenmiş model sunmaya hazırlanıyor. Škoda tam elektrikli araç ürün gamı altıya çıkararak ve marka tarihinin en geniş ürün gamı müşterilere sunulacak. Škoda Enyaq modelimizi ise, Türk müşterileri ile 2025 yılında buluşturmayı planlanıyoruz. Bu model, Škoda’nın elektrikli araç segmentindeki vizyonunu göstermesi açısından da önemli bir model. Biz, elektrikli araçlara geçiş döneminde endişelerden biri olan menzil ve şarj süresi kaygılarını en aza indirmek adına, bayilerimizi çok daha maliyetli olmasına rağmen çok daha etkin olacağını düşündüğümüz DC şarjlar ile donattık. Ayrıca kapımızı sadece Škoda müşterilerine değil bütün markaların müşterilerine açıyoruz. Dolayısıyla bütün showroomlarımız birer deneyim merkezine dönüştüreceğiz. Çok kısa sürede bizi ziyaret eden bütün marka müşterilerine; hem araçlarını çok kısa sürede şarj etsinler hem de bizi tanısınlar istiyoruz” dedi.

Yeni Superb başarı hikayesini devam ettirecek

Tamamen yeni Superb, önceki nesillerin eşsiz mirasını daha da ileriye taşıyacak. Škoda, modern Superb’de Combi gövde tipiyle de adından söz ettirirken segmentinde Sedan versiyon da sunarak farklı bir konumda olmaya devam ediyor.

İlk kez 2001 yılında tanıtılan ve şu ana kadar 1.6 milyondan fazla satış rakamı elde eden Superb, aynı zamanda yirmi yılı aşkın bir süre boyunca çok sayıda uluslararası ödülün de sahibi oldu. 2001 ve 2008 yılları arasında toplam 137 bin adet birinci nesil Superb satışı gerçekleştirilirken, ikinci nesil model 2008'den 2015'e kadar toplam 618 bin adet satış rakamı elde etti. Üçüncü nesil Superb ise 2015 yılında tanıtıldı ve bugüne kadar toplam 845 binin üzerinde satış gerçekleştirildi. Türkiye ise Sedan segmetinde ise 55.000 üzerinde satış ile dünya sıralamasında birinci sırada yer aldı.

Škoda’nın amiral gemisi modeli, yeni nesliyle tüm özelliklerini bir üst seviyeye taşımayı başardı. Yenilenen tasarımla birlikte daha rafine bir hale getirilen dördüncü nesil Superb, sekizgen Škoda ön panjuru, kaput üzerindeki Škoda logosu ve daha

akıcı tasarımıyla dikkat çekiyor. Daha aerodinamik tasarıma sahip olan Superb, geleneksel olarak Škoda modellerinin tasarımına yön vermeye devam ediyor. Markanın yeni “Modern Solid” tasarım dilinin unsurlarını tamamen yeni Superb modeline taşıyan Škoda, kristal detaylarla tamamlanan yeni LED Matrix farları ve TOP LED arka ışıklandırmayla dikkat çekiyor.

Yeni Superb dört zengin donanım seviyesiyle geldi

Yeni Škoda Superb, Elite, Premium, Prestige ve L&K Crystal olmak üzere dört donanım seviyesiyle Türkiye’de satışa sunuldu. Tüm versiyonlarda yüksek standart donanımlar dikkat çekerken, yeni Škoda Superb daha fazla teknoloji, güvenlik ve konforla öne çıkıyor.

Škoda Superb’in giriş seviyesi Elite donanımda Uzun Far Asistanı, Şerit Takip Asistanı, Arka Trafik Uyarı Sistemi, Şerit Değiştirme Sistemi, Güvenli Çıkış Sistemi, Ön Bölge Frenleme Asistanı, Sürücü Yorgunluk ve Dikkat Uyarı Sistemi, E-Call Acil Durum Çağrı Sistemi ve 8 Adet Hava Yastığı gibi tüm güvenlik özellikleri standart olarak sunuluyor. Bununla birlikte Direksiyondan Vites Kontrolü (Shift by wire), 10,25 inç Dijital Gösterge Paneli​, 10 inç Bilgi-Eğlence Sistemi ve Geri Görüş Kamerası gibi birçok teknolojik özellik de sürüş deneyimini ileriye taşıyor. Konfor ekipmanlarında ise giriş donanım seviyesi itibariyle Isıtmalı Ön Koltuklar öne çıkan ekipmanların başında geliyor.

Premium donanım seviyesinde Kablosuz Şarj Sistemi, Üç Bölgeli Elektronik Kontrollü Tam Otomatik Klima Sistemi​, Masaj Fonksiyonlu Ön Koltuklar​ öne çıkıyor. Prestige donanımında Şerit Takip Asistanı Plus, Yarı Otonom Araç Kontrolü ve Trafik Sıkışıklığı Asistanı (Seyahat Asistanı), Adaptif Hız Sabitleyici, Elektrikli Bagaj Kapağı ve Sanal Pedal​, Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi (Kessy Advanced), 18 inç Dofida Alüminyum Alaşımlı Jantlar, 13 inç Bilgi-Eğlence Sistemi​, Isıtmalı Ön/Arka koltuklar, Smart Comfort giriş özelliği bulunan Hafızalı Ön Koltuklar, Havalandırma Fonksiyonlu Ön Koltuklar ve 8 farklı masaj modu bulunan Masaj Fonksiyonlu Ön Koltuklar yolculukları daha keyifli hale getiriyor.

Superb’in en üst donanım seviyesi L&K Crystal’de ise, Canton 14 Hoparlörlü 725 W Ses Sistemi​, Head-up Display​, 360 Derece Çevre Görüş Sistemi​, Akıllı Park Asistanı​, Dinamik Şasi Kontrolü Sistemi Pro (DCC Pro)​ ve 19 inç Veritate Alüminyum Alaşımlı Jantlar yer alıyor.

Yeni renklerle daha sofistike görünüm

Yeni Superb, aynı zamanda farklı gövde renkleriyle de sofistike görünümünü tamamlıyor. Superb modeliyle birlikte Škoda markasında ilk kez kullanılan renkler de dikkat çekiyor. Ateş Kırmızı, Çakıl Taşı Gümüş, Ice Tea Sarı ve Kobalt Mavi markada ilk kez kullanılan renk tonları oldu. Ayrıca Superb’de zarif görünüme sahip Mistik Siyah ve Graphite Gri de tercih edilebiliyor.

Superb ölçüleri ve bagaj hacmiyle hiçbir şeyden ödün vermiyor

Yeni nesil Superb, her neslinde olduğu gibi konfor, teknoloji ve pratiklik konusunda da öncü rol oynuyor. Superb Sedan 4,912 mm uzunluğa, 1,849 mm genişliğe, 1,481

mm yüksekliğe ve 2,837 mm dingil mesafesine sahip. Geniş yaşam alanıyla araç içerisindeki herkes için ferahlık sağlayan Superb Sedan, aynı zamanda 645 litrelik bagaj hacmiyle de tüm ihtiyaçların ötesine geçiyor. Yeni Superb Sedan’ın bagaj hacmi zaten iddialı olan önceki nesle göre 20 litre artırıldı.

Superb Combi ise, 4,902 mm uzunluğu, 1,849 mm genişliği, 1,482 mm yüksekliği ve 2,837 mm dingil mesafesiyle öne çıkıyor. Yeni Superb Combi’nin bagaj hacmi ise 690 litre.

Superb’de benzinli, dizel ve hibrit motor seçenekleri

Škoda, yeni nesil Superb ile daha verimli ve performanslı motor seçeneklerini de bir araya getiriyor. Superb Sedan 150 PS güç/250 Nm tork üreten 1,5 litrelik TSI mHEV hafif hibrit teknolojisine sahip motorun yanı sıra 265 PS güç/400 Nm tork üreten 2,0 litrelik TSI benzinli motorla veya 193 PS/400 Nm’lik 2,0 TDI dizel motorla tercih edilebiliyor. Superb Sedan’da yer alan 2,0 litrelik motorlar, 4 çeker sürüşle kombine ediliyor ve her koşulda yüksek performans elde ediliyor. Superb Combi modeli ise, 1,5 litrelik TSI mHEV hafif hibrit model ile sunuluyor. Tüm motorlar DSG otomatik şanzımanla eşleştirildi ve her sürüş koşulunda yüksek konfor, performans ve verimlilik elde edildi. İlk kez bir hafif hibrit motorla sunulan Superb’de bu seçenek, performansa katkı sağlarken aynı zamanda yüzde 10’a kadar düşük yakıt tüketimine de yardımcı oluyor. 1,5 litrelik TSI mHEV hafif hibrit modelin yakıt tüketimi, 100 kilometrede yalnızca 5,3-5,6 litre olurken Škoda Superb’in 265 PS’lik en güçlü versiyonu, 0-100 km/s hızlanmasını sadece 5.6 saniyede tamamlıyor.

Yeni Superb güvenlikte son noktayı koyuyor

Yeni nesil Superb, güvenlik konusunda da ileriye doğru yenilikçi adımlar atıyor. Yeni modelde, önceki modelde de mevcut özellikleri daha da geliştirerek yolcularına en iyi güvenliği sağlamayı amaçlıyor. Seyahat Asistanı, Yan Asistan ve Ön Asistan gibi diğer sistemler de önemli ölçüde geliştirildi. Kapsamlı testler ve en son teknoloji sayesinde yeni Superb, yolcularına mümkün olan en iyi güvenliği sunacak şekilde geliştirildi. Akıllı Park Asistanı, Škoda'da ilk kez sunuluyor ve aracın direksiyonunu ve hızını otomatik olarak kontrol ederek kendi kendine park etmesini sağlıyor. Bununla birlikte Arka Trafik Uyarı Sistemi, Ön Bölge Frenleme Asistanı, Şerit Takip Sistemi, Güvenli Çıkış Sistemi, Trafik Sıkışıklığı Asistanı, Şerit Değiştirme Sistemi, Şerit Takip Asistanı Plus, Akıllı Adaptif Hız Sabitleyici, Ön Bölge Frenleme Asistanı gibi birçok özellik de yeni Superb’de yer alıyor.