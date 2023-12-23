Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Yaralı Mehmetçiğimize de Rabb’imden şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” ifadelerine yer verdi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Pençe Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle girilen çatışma sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Şehitlerimizin ailelerine, sevdiklerine ve tüm milletimize başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Unutulmamalıdır ki, hiçbir hain saldırı Türkiye’nin birliğini ve beraberliğini sarsamayacak, teröristlerin ve hamilerinin karanlık planları ülkemizin iradesini ve kararlılığını aşamayacaktır. Türkiye olarak hem sınırlarımız içinde hem de dışında terörün her türlüsüne karşı mücadelemize azim ve cesaretle devam edeceğiz” dedi.



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, hain teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, acılı ailelerine sabır, yaralı askerimize acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Aziz milletimizin başı sağ olsun” denildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehadete eren askerlerimize Allah'tan rahmet, kahramanlarımızın ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı, yaralanan askerimize acil şifa diliyorum” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise yaptığı paylaşımda, “Pençe-Kilit Operasyon Bölgesi’nde teröristlerce düzenlenen hain saldırıda şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun” ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yaptığı paylaşımda, “Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit düşen kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun” ifadelerine yer verdi.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada altı kahraman evladımız şehit oldu, çatışmada yaralanan Mehmetçiklerimiz var. Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun” denildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum. Yaralı Mehmetçiğimizin bir an evvel sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum. Terörle mücadelemiz bu topraklardaki son terörist bertaraf edilinceye kadar kararlılıkla devam edecek. Başımız sağ olsun” ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı paylaşımda, “Acımız büyük. Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet; kederli ailelerine, milletimize başsağlığı, yaralımıza da acil şifalar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise yaptığı paylaşımda, “Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, kahraman şehitlerimizin ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Şehitlerimizin mekanı cennet, makamı ali olsun inşallah” ifadelerini kullandı.