Köylerde düzenlenen yağmur ve şükür dualarından sosyal etkinliklere, kırsal kalkınma projelerinden altyapı çalışmalarına kadar birçok alanda omuz omuza çalışan Yunak ve Küçük, siyasi farklılıkları bir kenara bırakarak, Pazaryeri’nin ortak sorunlarına çözüm üretmeye odaklanıyor.

Vatandaşla birebir temas kurmayı ihmal etmeyen ikili, her platformda birlik ve beraberlik mesajı vererek, ilçenin ihtiyaçlarını ön planda tutan bir hizmet anlayışıyla hareket ediyor. Halktan da büyük takdir gören bu birliktelik, bölgede siyasete olan güveni pekiştiriyor.

Yunak ve Küçük, yaptıkları açıklamalarda “Önemli olan hangi partiden olduğumuz değil, ilçemize ne kazandırdığımızdır” diyerek, siyasette yapıcı ve kapsayıcı bir çizgi izlediklerini vurguluyor. Bu tutumlarıyla, yerel yönetimde örnek alınacak bir model oluşturuyor ve siyasette kutuplaşma yerine iş birliğinin mümkün olduğunu gösteriyorlar.

Pazaryeri’nde sergilenen bu ortak duruş, hem bölge halkına umut veriyor hem de Türkiye genelinde yerel siyaset için ilham kaynağı oluyor.