634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nda yapılan bu tarihi değişiklikle, site yönetimlerinin tek taraflı ve keyfi fiyat belirleme yetkisi elinden alınarak doğrudan kat maliki olan vatandaşlara aktarıldı.

Yöneticilere "Yeniden Değerleme Oranı" Sınırı

Mevcut sistemde site yöneticileri, herhangi bir üst sınır olmaksızın yıllık işletme projesi hazırlayabiliyor ve kat maliklerinin 7 gün içinde itiraz etmemesi durumunda yüksek aidatlar kesinleşiyordu. Bu durum, çok sayıda vatandaşın icra takipleriyle karşı karşıya kalmasına neden oluyordu.

Yeni düzenlemeyle birlikte bu mağduriyetin önüne geçmek için "Yeniden Değerleme Oranı" sınırı getirildi:

Sınırlı Yetki: Site ve apartman yöneticileri; çalışan ücretleri, sigorta primleri, yakıt, ortak alan elektrik ve su giderleri gibi zorunlu harcamalar için en fazla yeniden değerleme oranı kadar artış yapabilecek. Devlet Bahçeli: Yargı Kararını Tanımıyoruz Çıkışları Boşunadır İçeriği Görüntüle

Kat Malikleri Kurulu Onayı: Eğer bu oranın üzerinde bir artış yapılması zorunluysa, yönetici en geç 3 ay içinde Kat Malikleri Kurulu’nu olağanüstü toplantıya çağırmak zorunda kalacak.

Aidat Artışında Yeni Karar Nisapları Nasıl Olacak?

Yeniden değerleme oranının üzerinde bir aidat artışı talep edildiğinde, karar alma süreçleri şu şekilde işleyecek:

Toplantı Aşaması Gerekli Katılım / Karar Oranı Sonuç 1. Toplantı Site sakinlerinin %50 + 1 çoğunluğu Salt çoğunluk sağlanırsa artış onaylanır. 2. Toplantı Çoğunluk aranmaz (Katılanların çoğunluğu) İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantıya katılanların oy çokluğu ile tutar kesinleşir.

Not: Her iki senaryoda da son tutarı site yöneticileri değil, doğrudan mülk sahipleri belirlemiş olacak. Böylece şeffaftan uzak harcama kalemlerinin önüne geçilecek.

Yönetim Planı Değişikliği Kolaylaştı

Düzenleme kapsamında toplu yapılarda karar alma süreçlerini tıkayan yüksek çoğunluk oranlarında da esnemeye gidildi. 634 Sayılı Kanun’un 70’inci maddesinde yapılan değişiklikle; yönetim planı değişikliği için daha önce aranan 5’te 4 (80%) çoğunluk şartı, 3’te 2 (66.6%) oranına düşürüldü. Bu sayede sitelerdeki kronikleşmiş yönetimsel sorunların ve aksaklıkların daha hızlı çözülmesi hedefleniyor.

Bakan Kurum: "Keyfi Kararların Önüne Geçiyoruz"

Yeni düzenlemeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, vatandaşın ihtiyacına yönelik adımlar atmaya devam ettiklerini belirtti. Bakan Kurum paylaşımında şu ifadelere yer verdi: