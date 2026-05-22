Gelişmelerin ardından açıklamalarda bulunan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yargı kararlarına saygı duyulması gerektiğinin altını çizerek, "Yargı kararını tanımıyoruz gibi çıkışlar boşunadır ve de gereksizdir" dedi.

Özel bir televizyon kanalına gündemi sarsan kurultay iptali kararıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, Türk siyasetinin istikrarı ve CHP’nin kurumsal kimliği üzerinden önemli mesajlar verdi.

"CHP Yönetiminde Ciddi Bir Belirsizlik Doğmuştur"

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararı doğrultusunda Özgür Özel ve mevcut yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırıldığını, karar kesinleşinceye kadar eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve o dönemki parti organlarının göreve iade edildiğini hatırlatan Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Kararın en önemli sonucu, CHP'de hukuki ve fiili yönetim yetkisi konusunda ciddi bir belirsizlik yaratmasıdır. Mahkeme kararıyla, iddia olunduğu gibi Sayın Kılıçdaroğlu'nun haksızlığa uğradığı kabul edilmiş, mahkeme kararıyla tescil edilmiştir. Bu noktada 'yargı kararını tanımıyoruz' gibi çıkışlar boşunadır ve de gereksizdir. Direnmek yerine, Türk siyasi hayatının asırlık çınarı olan CHP kurumsal kimliğini korumak herkes için esas olmalıdır."

Kılıçdaroğlu'na Tarihi Sorumluluk Çağrısı: "Ortak Formül İçin Feragat Etmeli"

MHP Lideri Bahçeli, CHP içinde bir güç savaşı ya da kaos yaşanmaması adına eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na tarihi bir sorumluluk düştüğünü belirtti. Bahçeli, iki liderin uzlaşması gerektiğine dikkat çekerek çağrısını şu sözlerle formüle etti:

Ortak Akıl Vurgusu: CHP'de iç çatışmalar yerine ortak aklın egemen kılınması şarttır.

İncitmeden Çözüm: Sayın Kılıçdaroğlu, 13 yıl boyunca yönettiği bu köklü kurumu yaralamamak ve kaosa sebebiyet vermemek üzere sorumluluk üstlenmelidir.

Feragat ve Uzlaşı: Hukukun elverdiği sınırlar dahilinde Sayın Özgür Özel ile görüşülmeli, CHP’nin geleceği için ortak bir formül oluşturularak feragat iradesi ortaya konmalıdır.

"Türkiye Bir Hukuk Devletidir, Yargı Bağımsızdır"

Türkiye'nin çevresinin bir "ateş çemberi" ile sarılı olduğunu ve terörsüz Türkiye hedefinin hassasiyet taşıdığını hatırlatan Devlet Bahçeli, toplumsal hareketlilik yaratma amaçlı siyasi kaolara izin verilmemesi gerektiğini vurguladı. Siyasi uzlaşmanın milli dayanışmanın bir parçası olduğunu belirten Bahçeli, sözlerini şöyle tamamladı: