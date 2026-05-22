Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde büyüyen Sıfır Atık yaklaşımı doğrultusunda; Sıfır Atık Vakfı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı kapsamlı çevre projelerinde iş birliği yapacak.

Sıfır Atık Vakfı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında, Türkiye’de 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) sürecinde ortak projeler yürütülmesine yönelik kapsamlı iş birliği süreci resmen başlatıldı.

Çok Yönlü Projeler Kamuoyuna Tanıtıldı

21 Mayıs 2026 tarihinde Sıfır Atık Vakfı ev sahipliğinde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına; Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak katıldı. Toplantıda, gençlerin çevre politikalarına aktif katılımını artırmayı hedefleyen çok yönlü projeler ele alınarak, güçlü iş birliği mesajı paylaşıldı.

“Gençlik ve Spor Bakanlığımızla Yeni Bir Süreci Başlatıyoruz”

Programın açılışında konuşan Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin vizyonuyla, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak öncülüğünde sıfır atık ile ilgili Türkiye'nin ve dünyanın geleceğini yakından ilgilendiren yeni bir sürecin hayata geçirildiğini belirterek, “Gittiğimiz bütün toplantılarda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlatılan küresel adalet çağrımızı yineliyoruz. Türkiye'nin gençleri olarak, bu milletin evlatları olarak bu dünyaya borcumuz var. Bugün Gençlik ve Spor Bakanlığımızla yeni bir süreci başlatıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız Türkiye'de başarılı çalışmalara imza atan, yurtları yöneten, burslar veren ve gençlere dair, gençlerin gelişimine dair önemli çalışmalar yapan güçlü bir bakanlığımız. Bakanımız gençlik çalışmalar içinden gelen, sporun içinden gelen bir insan. Gençlerin halinden anlayan ve doğru çözüm önerileri üreten bir Bakanımız var. Bugün de inşallah tanıtımını yapacağımız projelerle beraber hem COP31'e hem de COP31 sonrası süreçte güçlü adımlarla Türkiye'nin gençleriyle beraber omuz omuza yol yürüyeceğiz” dedi.

“Sistemin Dönüşümü, Kuşakların Dönüşümü Olmadan Mümkün Değil”

Sistemin dönüşümünün kuşakların dönüşümü olmadan mümkün olmadığını belirten Ağırbaş, şöyle devam etti:

“Biz bu topraklarda sıfır atık kültürünü hakim kılmak istiyorsak, bu dünyada sıfır atık kültürünü yaygınlaştırmak istiyorsak, bu süreçte çocuklarla, gençlerle, kadınlarla omuz omuza yürümek zorundayız. Yarın yaşadığımız şehirlerin havası kirlendiğinde, deniz suyu kirlendiğinde bunun faturasını o şehirde yaşayan bütün insanlar ödeyecek. Ne yazık ki dünyamız artık küresel bir çevre felaketine doğru gidiyor. Bugün insan başına haftalık 5 gram mikroplastik yutuyoruz. Birleşmiş Milletler verilerine göre okyanuslarda yeni bir kıtadan bahsediyoruz; plastik kıtası. Yapacağımız çözüm önerileriyle, inovatif teknolojilerle bu düzeni değiştirmek zorundayız. Kaybedecek bir dakikamız, bir saniyemiz bile yok. Bu süreçte kol kola, omuz omuza çalışmak zorundayız.”

“Hedefimiz Gençleri Uygulayıcı, Eğitici Liderler Konumuna Taşımak”

Gençlik merkezlerinde sıfır atık atölyelerinin kurulmasına destek olunacağını söyleyen Ağırbaş, “Hedefimiz davranış değişikliği üretmek. Hedefimiz gençleri uygulayıcı, eğitici liderler konumuna taşımak. Ağaç yaşken eğilir ve bir ağacın yetişmesi için onlarca yıl lazım. Bir insanın yetişmesi için 15-16 yıl lazım. Biz de bugün yeni bir çalışmanın tohumunu atıyoruz ve inşallah önümüzdeki süreçte bu işin meyvelerini hep beraber alacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“Sıfır Atık Vakfı Olarak Gençlerle Yol Arkadaşı Olmaya Her Zaman Hazırız”

Yapılan çalışmaların asıl sahiplerinin çocuklar ve gençler olduğunu vurgulayan Ağırbaş, “Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde Sıfır Atık Hareketi bugün dünyanın 193 ülkesinde karşılık bulan bir hareket haline geldi. Dünyanın neresine giderseniz gidin, hangi ülkesine giderseniz gidin sıfır atık deyince akla Türkiye geliyor. Bu salonun etrafındaki gençlerin, çocukların omuz omuza çalışarak dünyayı daha adil, daha müreffeh ve daha yaşanabilir bir yere getirebileceğine inanıyorum. Türkiye'ye dair, dünyaya dair, sıfıra atığa dair bir fikriniz, bir projeniz varsa biz Sıfır Atık Vakfı olarak gençlerle yol arkadaşı olmaya her zaman hazırız. Fikirlerinizi web sayfamız aracılığıyla, sosyal medya kanallarımızda veya Vakfımıza gelerek bizlerle paylaşabilirsiniz” dedi.

“Sıfır Atık Vizyonunu Gençliğin Enerjisiyle Büyütmenin Heyecanını Yaşıyoruz”

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde yürütülen Sıfır Atık vizyonunu gençliğin enerjisiyle daha da büyütmenin heyecanını yaşadıklarını belirterek, “Gençler çok çok kıymetli, sporcular kıymetli. Biliyorsunuz sporun birleştirici, iyileştirici gücü çok çok önemli. Sıfır Atık Vakfı'yla imzaladığımız protokol çerçevesinde 1 milyon öğrencimizin barındığı yurtlarımızda çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Yine milyonlarca gencimizin gelip çalıştığı, projeler yaptığı Türkiye'nin dört bir yanındaki ilçelerde, illerde bulunan gençlik merkezlerinde, yine Türkiye'nin dört bir yanında bulunan 50'ye yakın gençlik kampımızda gençlerle hep bir aradayız” dedi.

“Sıfır Atık Projesini En İyi Uygulayan Bakanlıklardanız”

Çevre konusunda herkesin üzerine düşen görevler olduğunu söyleyen Bak, “Bu dünyanın kaynaklarını doğru yönetmeliyiz. Çevremizi korumalıyız. Bunun için atıkları iyi yönetmeliyiz. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin başlattığı, Sıfır Atık projesini en iyi uygulayan bakanlıklardan bir tanesi biziz. Özellikle bizim gençlerimiz bu noktada çok bilinçli. Sıfır Atık Vakfı ile birlikte gençliğin enerjisini, gönüllülüğün gücünü merkeze alan uluslararası bir iklim hareketini dönüştürmeyi hedefliyoruz. Gerçekten bu sinerjiyi yakalamamız lazım. Sıfır Atık Vakfı ile imzaladığımız İşbirliği Protokolü kapsamında gençlik merkezlerimizde bu projeleri yapmaya devam ediyoruz. İfade ettiğimiz gibi eğitimlerin bir parçasını çevreyle ilgili eğitimler kapsayacak” ifadelerini kullandı.

“Gençlerin Çevreyle İlgili Projelerini Destekliyoruz”

Bakanlık olarak gençlerimizin çevreyle, doğayla, enerjiyle ilgili projelerini desteklediklerini ifade eden Bak, “Üniversiteli gençlerimizi ve kulüplerimizi sürdürülebilirlik, sıfır atık ve çevre alanında projeler yapmaya çağırıyoruz. Onların bu işin içerisinde çok daha aktif olmalarını istiyoruz. Biz bu çerçevede 5 bin 700 proje başvurusu aldık ve bunlara destekler verdik” dedi.

“Sıfır Atık Forumu’nda Yer Alacak, Gerekli Çalışmaları Yapacağız”

Gelecek neslin planlamasını, onların yaşam tarzlarını bugünün çocuklarının ve gençlerinin belirleyeceğini ifade eden Bak, şöyle devam etti:

“5-7 Haziran'da Sıfır Atık Forumu olacak. İstanbul'da büyük bir organizasyon. Biz de orada yer alacağız. Orada destek vereceğiz. Gençlerle ilgili oturum olacak. Bu oturum çerçevesinde de yine biz bu gerekli çalışmaları yapacağız.

“Ortak Evimiz Dünya” projesi çerçevesinde gıda sıkıntısını azaltan, dayanışmayı büyüten ve çevre duyarlılığı güçlendiren yeni bir yaklaşımla çocuklarımız, üniversiteliler cansiperane çalışıyorlar. Siz bizim gücümüz, enerjimizsiniz. Sıfır Atık Vakfı ile bu enerjiyi birlikte kullanarak bu güzel ülkeyi, etrafı denizlerle çevrili dağlarıyla ve kültürel yapısıyla, bu ülkeyi hep beraber daha yaşanılabilir bir ülke haline getireceğiz.”

Sıfır Atık Vakfı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Arasındaki İş Birliği

Sıfır Atık Vakfı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı arasındaki proje iş birliği kapsamında; çevre bilincinin yaygınlaştırılması, sürdürülebilir yaşam kültürünün güçlendirilmesi, gönüllülük temelli çevre hareketlerinin desteklenmesi ve gençlerin iklim değişikliğiyle mücadelede daha etkin rol üstlenmesi hedefleniyor. Hazırlanan projelerin, gençleri yalnızca farkındalık düzeyinde değil; uygulama ve liderlik süreçlerinde de aktif konuma taşıması amaçlanıyor.

Geniş Kapsamlı Bir Gençlik Ekosistemi Hedefleniyor

Bu kapsamda; “Sıfır Atık Genç Gönüllüleri”, “Sıfır Atık Gençlik Merkezleri” ve “Sıfır Atık Tematik Kampları” başlıkları altında geniş kapsamlı bir gençlik ekosistemi oluşturulması hedefleniyor. Türkiye genelinde gençlik merkezlerinden üniversitelere, gönüllülük ağlarından kamp programlarına kadar geniş bir yapıyı kapsayan projelerle çevre alanında güçlü bir toplumsal farkındalık zemini oluşturulması planlanıyor.

Hazırlanan projeler kapsamında gençlerin yalnızca çevre farkındalığı kazanması değil; aynı zamanda çevre liderliği, sosyal sorumluluk, gönüllülük, sürdürülebilir üretim ve tüketim alışkanlıkları gibi alanlarda aktif deneyim edinmesi hedefleniyor. Böylece iklim değişikliğiyle mücadelede gençlerin sahada doğrudan rol aldığı katılımcı bir modelin hayata geçirilmesi amaçlanıyor.

İş birliği sürecinde özellikle genç gönüllülerin eğitim programlarıyla desteklenmesi, gençlik merkezlerinde sıfır atık uygulamalarının yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir yaşam kültürünün gündelik hayata taşınması öncelikli başlıklar arasında yer alıyor. Eğitim programları, uygulamalı atölyeler, saha etkinlikleri ve gönüllülük faaliyetleriyle ise gençlerin çevre konusunda aktif sorumluluk üstlenmesi teşvik edilecek.

Gençler Çevre Odaklı Çalışmalarda Aktif Görev Alacak

Projeler kapsamında üniversite öğrencileri, gençlik liderleri, izciler, gönüllü topluluklar ve eğitim fakültesi öğrencileri çevre odaklı çalışmalarda aktif görev alacak. Çocuklara yönelik çevre eğitimlerinden gönüllü eğitmen programlarına, gençlik kamplarından mahalle ölçekli paylaşım uygulamalarına kadar farklı alanlarda sürdürülebilirlik odaklı çalışmalar yürütülecek.

Süreç boyunca gençlik merkezlerinin çevre farkındalığı çalışmalarının önemli uygulama alanlarından biri haline gelmesi hedefleniyor. Gençlerin sosyal sorumluluk projeleri geliştirmesi, geri dönüşüm uygulamalarına katılması, ileri dönüşüm ve yeniden kullanım çalışmalarında aktif rol üstlenmesi desteklenecek. Yerel ölçekte oluşturulacak gönüllülük ağlarıyla çevre dostu yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Çevre Bilincinin Güçlendirilmesine Katkı

Projeler kapsamında ayrıca paylaşım kültürü, dayanışma ve yeniden kullanım anlayışını güçlendirecek sosyal uygulamaların da hayata geçirilmesi planlanıyor. Böylece yalnızca atık yönetimine değil; tüketim alışkanlıklarının dönüşümüne, israfın azaltılmasına ve toplumsal çevre bilincinin güçlendirilmesine de katkı sağlanması hedefleniyor.

Gençlere yönelik tematik kamp programlarıyla doğa bilinci, çevre sorumluluğu ve sürdürülebilir yaşam pratiklerinin deneyim odaklı şekilde aktarılması amaçlanıyor. Kamp süreçlerinde gerçekleştirilecek uygulamalı eğitimler, çevre etkinlikleri ve gönüllülük faaliyetleri sayesinde gençlerin iklim ve çevre konularında daha aktif bireyler olarak yetişmesi desteklenecek.

Türkiye’nin Çevre ve İklim Alanındaki Güçlü Vizyonu Gençlerin Enerjisiyle Buluşturuluyor

Hazırlanan çalışmaların, COP31 sürecinde Türkiye’nin gençlik ve iklim eksenli vizyonunu ulusal ve uluslararası düzeyde daha görünür hale getirmesi bekleniyor. Gençlerin çevresel dönüşüm süreçlerine doğrudan dahil edilmesiyle birlikte; sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlayacak uzun vadeli sosyal etki alanlarının oluşturulması hedefleniyor.

Sıfır Atık Vakfı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde yürütülecek projelerin; çevre bilincine sahip, gönüllülük kültürü güçlü, sosyal sorumluluk alanında aktif ve sürdürülebilir yaşam konusunda farkındalığı yüksek bir gençlik modelinin gelişimine katkı sunacağı ifade edildi.

COP31’e giden süreçte hayata geçirilen bu kapsamlı iş birliği; Türkiye’nin çevre ve iklim alanındaki güçlü vizyonunu gençlerin enerjisiyle buluştururken, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin öncülüğünde büyüyen Sıfır Atık Hareketi’nin toplumsal dönüşüm hedeflerine de önemli katkılar sunan stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.