Gürok Grup bünyesinde faaliyet gösteren ve Türkiye cam ambalaj sektörünün öncülerinden biri olan GCA’nın Genel Müdürü Dr. Abdullah Gayret, Avrupa Cam Ambalaj Üreticileri Federasyonu (FEVE) Yönetim Kurulu üyeliğine yeniden atandı. Yeni dönem kapsamında iki yıl süreyle FEVE Yönetim Kurulu’nda görev yapacak olan Gayret, Yönetim Kurulu bünyesinde gıda ve içecek sektörü temsilciliği görevini de sürdürmeye devam edecek. Gayret, sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi ve sektörün rekabetçiliği alanlarında yürütülen çalışmalara katkı sunmayı sürdürecek.

“Sektörümüzün geleceğine katkı sunmaya devam edeceğiz”

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan GCA Genel Müdürü Dr. Abdullah Gayret, şunları söyledi: “FEVE Yönetim Kurulu’nda görevime devam edecek olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Cam ambalaj sektörü, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda önemli bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Bu dönüşümün şekillendiği uluslararası platformlarda yer almak, sektörümüzün ortak hedeflerine katkı sunmak açısından önemli bir sorumluluk taşıyor. Önümüzdeki dönemde de bilgi paylaşımını güçlendiren, iş birliklerini geliştiren ve cam ambalajın çevresel faydalarını daha görünür kılan çalışmalara destek vermeyi sürdüreceğiz. Türkiye cam sektörünün Avrupa’daki güçlü temsilini devam ettirirken, sektörümüzün geleceğine değer katacak girişimlerde aktif rol almaya devam edeceğiz.”

Avrupa cam ambalaj sektörünün ortak sesi

1977 yılında kurulan Avrupa Cam Ambalaj Üreticileri Federasyonu (FEVE), Avrupa Birliği ülkeleri, Türkiye ve İsviçre’de faaliyet gösteren cam ambalaj üreticilerini temsil ediyor. Brüksel merkezli federasyon; sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi, iklim nötrlüğü, enerji dönüşümü ve sanayi politikaları gibi alanlarda sektörün ortak sesi olarak faaliyet gösteriyor.

Avrupa genelinde çok sayıda üretici ve sektör kuruluşunu bir araya getiren FEVE, cam ambalajın çevresel ve ekonomik değerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütürken, geri dönüşüm ve kaynak verimliliğini artırmaya odaklanan girişimleri de destekliyor.

Federasyon, cam ambalaj sektörünün Avrupa’daki dönüşüm sürecine yön veren önemli platformlardan biri olarak çalışmalarını sürdürüyor.