4 Temmuz Cumartesi, Arta Events- Düsseldorf’ta gerçekleşen programlara, eski Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Başbakanı Armin Laschet, Şahinler Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Şahinler Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Akın Şahin, Almanya Federal Meclisi Milletvekili Tijen Ataoğlu, Düsseldorf Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu Zeynep Bahar Bildik, eski Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Meclis Başkanı Regina van Dinther, Stiftung Bildung Eğitim Vakfı’nın Başkanı Saadettin Tüzün, Vakfın Başkan Yardımcısı Dr. Ali Sak, Kuzey Ren-Vestfalya’nın farklı şehirlerinden gelen öğrenciler ve aileleri, eğitim, iş, siyaset, sivil toplum dünyasından çok sayıda önemli isim ve basın mensubu katıldı.

“Kemal Şahin Onursal Vakıf Ödülü” töreninde söz alan Şahinler Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Şahinler Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Akın Şahin, iki ülke arasındaki köklü bağlara dikkat çekerek şunları söyledi; “Sayın Armin Laschet ve babam Kemal Şahin 30 yıl önce Aachen'da tanışmışlar. O zamandan beri dostane ilişkileri hala devam ediyor. Sayın Laschet, Stiftung: Bildung! Eğitim! Vakfımızın mütevelli heyeti üyesi. Birlikte birçok siyasi ve sosyal sorumluluk projesinde uyum içinde iki ülke arasında köprü oldular.

Kemal Şahin’in ATİAD başkanı olduğu dönemde heyet olarak kurdukları temaslar sonuç verdi ve 1995 yılında Türkiye Gümrük Birliği'ne kabul edildi. Sayın Laschet o dönemi babamın kitabı “Sıfırdan Zirveye” ye katkı için gönderdiği yazıda şöyle belirtmiş.

“Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üye olup olmayacağı konusunda yoğun bir tartışma yaşanıyordu. Bunu Kemal Şahin'le sık sık tartışırdık. Kemal, Türkiye'nin bir Avrupa ülkesi olduğunu düşünüyor ve ülkesini büyük bir tutkuyla tanıtıyordu.” O yıllarda sayın Laschet de buna inanmış olmalı ki Türkiye’yi destekledi.

Yine 1999 yılında Türkiye'deki büyük depremde mağdur olan depremzedeler için birlikte büyük bir yardım kampanyası yaptılar.

Kemal Şahin Türk-Alman akademisyenlerden oluşan bir ağ olan TD-Plattformu kurdu. Ve sayın Laschet’i de TD-Plattformun Danışma Kurulu Üyesi olmaya ikna etti. Görevini hala sürdürüyor ve birlikte çalışmaya devam ediyorlar.

Ayrıca babam TD- Plattformdan çıkan, şu anda Devlet Bakanı olan Serap Güler ile Sayın Laschet’in Köln Üniversitesi'nde tanışmasına vesile olmuştur. Serap Güler, Laschet ve Sağlık Devlet Bakanı Barbara Steffens'e bir süre danışmanlık yaptı. Bu gurur verici.

Sayın Laschet Kuzey Ren-Vestfalya'da Aile ve Entegrasyon Bakanı ve daha sonra Başbakan olarak, farklı ırk ve kültürlere sahip insanlar için eşit fırsatları sürekli olarak savundu. Ön yargıları yıkarak göçmenlerin de Alman toplumunun ayrılmaz bir parçası olduğunu her fırsatta dile getirdi. Sayın Merkel’in de başkanlık yaptığı “Entegrasyon Zirveleri”nde, Kemal Şahin’i Danışma Kurulu Üyesi olarak atadılar. Ve yakın iş birliği içinde çalıştılar.

Çok değerli bir takdim töreninde yine bir araya geldiler. 2000 yılında ihracat, istihdam ve ekonomiye yaptığı katkılardan dolayı T.C. 9.Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından ‘Devlet Üstün Hizmet Madalyası’ ile takdir edilen Kemal Şahin, 2014 yılında da Türkiye ile Almanya arasında yaptığı katkılar sebebiyle Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck tarafından ‘1.Sınıf Liyakat Nişanı’ ile ödüllendirildi. Bu törende de Sayın Armin Laschet’de vardı.

Sayın Laschet’i Holdingimizin şirketlerini tanıması için Türkiye'ye de davet ettik.

Yine onun ifadeleri ile “Kemal Şahin’in Türkiye’deki firmalarının da çok başarılı olduğu gördüm. Girişimci yeteneğinin yanı sıra özellikle enerjisine, çalışkanlığına ve iradesine hayranım. Onun hayat hikayesi, diğer kültürlerden ve ülkelerden Almanya'ya gelen birçok insanı neler başarılabileceği konusunda cesaretlendiriyor.” demişti.

Babam hakkında bu sözleri duymak benim için de gurur verici.

Stiftung Bildung Eğitim Vakfı’mızın hala mütevelli heyeti üyesi olan Sayın Laschet, vakfımızın tüm projelerini desteklemiş ve etkinliklerinin büyük bir kısmına katılarak destek vermiştir.

Sayın Laschet önyargısız bir şekilde insanları birleştirici davranışları sebebiyle Türk milleti tarafından da “Türk Dostu” olarak nitelendirilmiştir.

Kendisine bugün ilk kez vereceğimiz ve gelenekselleşecek “Kemal Şahin Onursal Vakıf Ödülü” nü takdim etmekten büyük bir onur ve mutluluk duyuyoruz.”

Kemal Şahin Onursal Vakıf Ödülü’nü alan Eski Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Başbakanı Armin Laschet ise konuşmasında eğitimin toplumları birbirine yakınlaştıran en güçlü köprü olduğunu vurguladı. Kemal Şahin’in değerli bir dost olduğunu, çok başarılı işler yaptığını ve özellikle eğitim ve entegrasyon konularına çok duyarlı olduğunu belirtti. Göçmen kökenli gençlere sunulan eğitim fırsatlarının son derece değerli olduğunu belirten Laschet, iki dilliliğin gençlerin hem kendi kimliklerini korumaları hem de yaşadıkları toplumda güçlü bir gelecek inşa etmeleri açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Eğitim alanında yürütülen bu tür girişimlerin desteklenmesi gerektiğini söyleyen Laschet, Stiftung Bildung! Eğitim! Vakfı’nın çalışmalarını takdirle takip ettiğini belirterek, bu anlamlı ödül için teşekkür etti.

Stiftung Bildung Eğitim Vakfı Başkanı Saadettin Tüzün; “Bugün vakfımız için son derece anlamlı bir gün. Bugün yalnızca seçkin bir kişiliği onurlandırmıyoruz; aynı zamanda toplumumuzu bir arada tutan değerlere de güçlü bir mesaj veriyoruz. Bugün burada eğitim, fırsat eşitliği, karşılıklı saygı, sorumluluk ve toplumsal dayanışmanın temsil edildiği bir ortam var.

Stiftung Bildung! Eğitim! Vakfı, eğitimin bireyin kendi hayatını özgürce şekillendirebilmesinin anahtarı olduğu inancıyla kurulmuştur. Yıllardır çocuklar, gençler ve aileler için büyük bir özveriyle çalışıyoruz.

Bugün ilk kez takdim ettiğimiz Kemal Şahin Onursal Vakıf Ödülü ile eğitim, entegrasyon ve toplumsal birlik için sorumluluk üstlenen, duvarlar değil köprüler kuran insanları onurlandırmak istiyoruz.

Bu ödülün Kemal Şahin adını taşıması yönetimimizin bilinçli tercihtir. Çünkü Kemal Şahin, hayat hikâyesiyle eğitimin, çalışkanlığın ve toplumsal sorumluluğun neler başarabileceğini göstermiş, ekonomik başarıyı her zaman toplumsal sorumlulukla birleştirmiştir.

İlk onur ödülünün Armin Laschet’e verilmesi de bizim için büyük bir mutluluk ve minnettarlık kaynağıdır.”

Almanya’da göçmen gençlerin eğitimine destek vermek, meslek ve iş konusunda danışmanlık yapmak amacıyla 2012 yılında Kemal Şahin tarafından kurulan

Stiftung: Bildung! Eğitim! Vakfı’nın gelenekselleşen “İki Dilli (Almanca-Türkçe) Okuma Yarışması”nda da dereceye giren öğrenciler ödülleri ile buluştu.

Eğitim, fırsat eşitliği ve toplumsal uyum alanında faaliyetlerini sürdüren vakfın organizasyonunda 3. ile 4. sınıf finalistlerine para ödülü ve sertifikaları verildi.

Törende konuşan Akın Şahin, Türkiye ve Almanya’daki vakıflarının iş birliği içinde çalışacağı müjdesini verdiği konuşmasında;

“Başkanımız Saadettin Tüzün’e vakfımız hakkında verdiği bilgiler için teşekkür ederim. Bu güzel organizasyonu tüm yönetim kurulu ve ekibi ile organize ettiler.

Vakıf için değerli çalışmalar yürütüyorlar. Eğitim gönüllüsü tüm ekibi kutluyorum.

Babam Kemal Şahin, 33 yaşında Türkiye’de “Şahinler Vakfı’nı” kurmuş.

Kendisi fakir bir yörede doğduğu için eğitim konusunda fırsat eşitsizliği ile karşı karşıya kalmış. Eğitim ve öğrenim hayatı maddi imkansızlıklarla geçtiği için imkânı olmayan öğrencileri kucaklayıp elinden geldiğince yardım etmeye çalışıyor.

Şahinler Holding grup olarak sosyal sorumluluk projelerine her zaman büyük önem veriyoruz. Şahinler Vakfı ile okullar yaptırdık ve şu ana kadar on binlerce lise ve üniversite öğrencisine burs verdik, vermeye devam ediyoruz.

Ben, babamın bu vizyonuyla Şahinler Vakfı Başkanlığı görevimi gururla yürütüyorum.

Stiftung vakfımız bugüne kadar 15.000’e yakın öğrenci, ayrıca öğretmenler, ebeveynler ve yapılan ek toplantılardaki katılım ile birlikte 45.000’in üzerinde eğitim gönüllüsü networke ulaştı.

Stiftung: Bildung! Eğitim! Vakfımız 2023 yılında yeni bir projeye daha başladı.

Türkçe dersi verilen 3. ve 4. sınıf Türk öğrencilere Almanca ve anadilleri olan Türkçe bilgilerini geliştirmek ve derinleştirmek amacıyla “İlkokul Öğrencilerinin İki Dili Okuma Yarışması” projesi düzenledi. Bu gelenekselleşti ve artık vakfımızın yönetim kurulu tarafından her yıl organize ediliyor. Bu konuda emekleri için Başkanımız Sadettin Tüzün’e, Yardımcısı Ali Sak’a, ve tüm ekibimize ayrıca teşekkür ediyorum.

Ali Bey bu projenin detaylarından ve dağıtılacak ödüllerden birazdan bahsedecektir.

Vakfımızın Başkanı Saadettin Tüzün’le Türkiye’deki vakıflarımız iş birliği içinde çalışmaya devam edecek.

Stiftung Vakfımıza emeği geçenlere hem babam Kemal Şahin hem de kendi adıma teşekkür diyorum. Bundan sonraki süreçlerde de Türkiye ve Almanya’daki eğitim vakfımızın iş birliği yaparak daha nice güzel projelere imza atacağını sizlere de duyurmak istiyoruz. Katılımınız için hepinize teşekkür ediyorum.” dedi.

Almanya Federal Meclisi Milletvekili Tijen Ataoğlu, Stiftung Bildung! Eğitim! Vakfı’nın yürüttüğü çalışmaların göçmen kökenli çocukların geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunan projelerin toplumun ortak geleceğine yapılan en değerli yatırımlardan biri olduğunu ifade eden Ataoğlu, vakıf yöneticilerini, gönüllüleri ve emeği geçen herkesi tebrik etti.

Stiftung Bildung Eğitim Vakfı Başkan Yardımcısı Dr. Ali Sak ise İki Dilli Okuma Yarışması’nın çocukların hem Türkçe hem de Almanca dil becerilerini geliştirmelerine önemli katkı sağladığını ifade ederek, yarışmanın her yıl daha geniş katılımla büyümesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Projeye destek veren öğretmenlere, velilere ve gönüllülere teşekkür eden Sak, vakfın eğitim alanındaki çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini belirtti.

Program, ödül töreni, başarılı öğrencilerle çekilen hatıra fotoğrafları ve davetlilerin sohbetleriyle sona erdi. Gece boyunca eğitimde fırsat eşitliği, iki dilliliğin desteklenmesi ve Türk-Alman dostluğunun güçlendirilmesine yönelik mesajlar ön plana çıktı.