Başkent Kulisi programında Mehmet Acet’in sorularını yanıtlayan Bakan Şimşek, Murat Kurum’un konut arzını artırmaya yönelik çalışmalarını “muazzam bir performans” olarak nitelendirdi. Şimşek, “Kendisinin planı, önümüzdeki 2-3 yıl içinde büyük oranda büyükşehirlerde olmak üzere 500 bin sosyal konut üretmek. Bu, fiyat istikrarı için hayati önemde” dedi.

“Faiz indirerek olmaz, konut arzı artmalı”

Konut arzının yetersizliğinin kira fiyatlarını tetiklediğini ve bunun da genel enflasyonu körüklediğini vurgulayan Şimşek, “Bu meseleyi sadece para politikasıyla çözemeyiz. Faiz indirmekle bu sorun bitmez. Temel mesele, yeterli arzı oluşturmak” açıklamasında bulundu.

Kurum projeyi daha önce duyurmuştu

Bakan Murat Kurum, daha önce TOKİ ve Emlak Konut GYO ortaklığıyla hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut projesini tanıtmış; Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak nitelendirmişti. Projede, “Gayrimenkul Sertifikası” gibi yenilikçi finansman modelleriyle dar gelirli vatandaşların, gençlerin ve emeklilerin konut sahibi olması hedefleniyor.

Kurum, “Bu projeyle birlikte deprem bölgesinde ve 81 ilimizde kira fiyatlarının düştüğünü, konuta erişimin kolaylaştığını göreceğiz” demişti.

Sosyal konut sadece barınma değil, ekonomik denge aracı

Uzmanlar, Şimşek’in açıklamalarıyla birlikte sosyal konut politikasının artık yalnızca sosyal bir ihtiyaç değil, aynı zamanda ekonomik istikrarın da ana unsurlarından biri haline geldiğine dikkat çekiyor. 500 bin konutluk dev projeyle hem inşaat sektörü canlanacak hem de konut piyasasında dengelenme süreci başlayacak.