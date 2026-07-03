Beykoz Belediyesi, kamu kaynaklarının etkin kullanımına yönelik çalışmalar kapsamında uzun süredir garajda atıl durumda bulunan 26 resmi aracı yeniden hizmet filosuna dahil etti. Bakım ve onarımdan geçirilen araçların tekrar kullanıma alınmasıyla belediyenin yeni araç kiralama ihtiyacı ortadan kalkarken, yıllık yaklaşık 150 milyon TL tasarruf sağlanacağı belirtildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yenilenen araç filosunda minivan, ambulans, otobüs ve damperli kamyon gibi farklı hizmet alanlarında kullanılacak araçlar yer alıyor. Tamamı belediyenin öz malı olan araçların yeniden hizmete alınmasıyla hem mevcut kaynaklar değerlendirildi hem de belediye bütçesinde önemli bir mali avantaj elde edildi.

Çavuşbaşı Belediye Garajı'nda incelemelerde bulunan Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, göreve geldikleri günden bu yana kamu kaynaklarını verimli kullanmayı öncelik haline getirdiklerini belirtti.

Gürzel, daha önce belediye filosuna kazandırılan 35 Togg ile yıllık yaklaşık 46 milyon TL tasarruf sağlandığını hatırlatarak, "Uzun yıllardır garajımızda atıl durumda bulunan 26 resmi aracımızı yeniden ayağa kaldırarak yaklaşık 150 milyon liralık yeni bir kiralama maliyetinin önüne geçtik. Yeni araç kiralamak yerine belediyemizin öz malına sahip çıktık. Böylece hem milli serveti koruduk hem de belediyemizin kaynaklarını doğrudan vatandaşlarımıza hizmet olarak geri kazandırdık." ifadelerini kullandı.

Beykoz Belediyesi, daha önce açıkladığı Togg yatırımıyla kiralama ve yakıt giderlerinde yıllık yaklaşık 46 milyon TL tasarruf elde edildiğini duyurmuştu. Atıl durumdaki araçların yeniden hizmete alınmasıyla birlikte belediye, toplam tasarruf hedefini daha da artırarak kamu kaynaklarının etkin kullanımına yönelik çalışmalarını sürdürmeyi amaçlıyor.