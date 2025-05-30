Bakan Şimşek, 2025’in ilk çeyreğinde ekonominin yıllık bazda yüzde 2 oranında büyüdüğünü ifade ederek, cari açığın milli gelire oranının yüzde 0,9 seviyesinde kalmasının ekonomik istikrar açısından önem taşıdığını dile getirdi.
Ekonomik programa kararlılıkla devam ettiklerinin altını çizen Şimşek, "Dezenflasyon sürecinde oluşabilecek risklere karşı bütüncül tedbirleri hızla uygulamaya alıyoruz. Aynı zamanda yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı desteklemeye devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.
Paylaşımında, Türkiye ekonomisinin dayanıklılığını ve dinamizmini artırmayı hedeflediklerini belirten Şimşek, sürdürülebilir ve yüksek büyümenin temellerinin güçlendirildiğini kaydetti.