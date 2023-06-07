Siirt’te Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) temsilciliği açılıyor.

TKDK Diyarbakır Koordinatörü Hikmet Güneş, birim sorumlusu Mahmut Dursun ve Siirt Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, Vali Osman Hacıbektaşoğlu’nu ziyaret ederek, Siirt’te faaliyete geçecek TKDK hakkında bilgi verdi. TKDK’nın Siirt’te faaliyete geçmesinden dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Hacıbektaşoğlu, hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun ilde tarım ve hayvancılık sektörüne önemli bir katma değer katacağını söyleyen Vali Hacıbektaşoğlu, "TKDK, tarımsal ve hayvansal ürünlerin üretimi, tarıma dayalı sanayi, arıcılık, süs bitkileri, tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesi, el sanatları, katma değerli ürünler, turizm, kültür balıkçılığı, yenilenebilir enerji gibi daha birçok alanda yapılacak projelere yüzde 50-70 arasında karşılıksız hibe desteği sağlamakla birlikte yeni iş imkanları oluşturularak istihdam artışı sağlanacaktır” dedi.